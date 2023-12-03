Президент Гвинеи-Бисау сообщил о предотвращении военного переворота

В Гвинее-Бисау предотвратили попытку госпереворота, заявил президент Эмбало. Так он охарактеризовал столкновения между Национальной гвардией и армией, в ходе которых погибли как минимум два человека.

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В Гвинее-Бисау предотвращена попытка государственного переворота, заявил президент страны Умаро Сиссоко Эмбало, передает France 24. Так он охарактеризовал столкновения между военными Национальной гвардии и спецназом президентской гвардии, произошедшие в четверг, 30 ноября. В результате этого погибли по меньшей мере два человека.

Эмбало находился на климатической конференции в Дубае. По его словам, «попытка государственного переворота» помешала ему вернуться. Президент прибыл в Бисау 2 декабря.

«Я должен сказать вам, что этот акт будет иметь серьезные последствия», — добавил он.

Военный чиновник рассказал France 24, что в результате столкновений были ранены шесть солдат, их эвакуировали в соседний Сенегал.

Армия республики 1 декабря объявила, что захватила полковника Виктора Чонго, командующего Национальной гвардией. После этого столкновения прекратились, но возле нескольких стратегически важных объектов, например, около президентского дворца и некоторых министерств, оставались военные.

По данным армии республики, некоторые офицеры и солдаты Национальной гвардии бежали вглубь страны. «Генеральный штаб вооруженных сил настоящим информирует их о том, что они должны вернуться к месту своего назначения», — говорится в заявлении.

С момента обретения независимости от Португалии в 1974 году Гвинея-Бисау пережила серию переворотов. Эмбало, который был избран на пятилетний срок в декабре 2019 года, пережил неудачное свержение в феврале 2022 года. «Это был не просто переворот. Это была попытка убить президента, премьер-министра и весь кабинет министров», — говорил он тогда.