 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Президент Гвинеи-Бисау сообщил о предотвращении военного переворота

В Гвинее-Бисау предотвратили попытку госпереворота, заявил президент Эмбало. Так он охарактеризовал столкновения между Национальной гвардией и армией, в ходе которых погибли как минимум два человека.
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В Гвинее-Бисау предотвращена попытка государственного переворота, заявил президент страны Умаро Сиссоко Эмбало, передает France 24. Так он охарактеризовал столкновения между военными Национальной гвардии и спецназом президентской гвардии, произошедшие в четверг, 30 ноября. В результате этого погибли по меньшей мере два человека.

Эмбало находился на климатической конференции в Дубае. По его словам, «попытка государственного переворота» помешала ему вернуться. Президент прибыл в Бисау 2 декабря.

«Я должен сказать вам, что этот акт будет иметь серьезные последствия», — добавил он.

Военный чиновник рассказал France 24, что в результате столкновений были ранены шесть солдат, их эвакуировали в соседний Сенегал.

В еще одной стране Африки попытались совершить госпереворот
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Армия республики 1 декабря объявила, что захватила полковника Виктора Чонго, командующего Национальной гвардией. После этого столкновения прекратились, но возле нескольких стратегически важных объектов, например, около президентского дворца и некоторых министерств, оставались военные.

По данным армии республики, некоторые офицеры и солдаты Национальной гвардии бежали вглубь страны. «Генеральный штаб вооруженных сил настоящим информирует их о том, что они должны вернуться к месту своего назначения», — говорится в заявлении.

Читайте на РБК Pro
Удешевить логистику: какие российские IT-решения помогут в этом
Как определить, когда выгоднее идти в отпуск
Как продвигаться в Telegram, если у вас нет €2 млн на рекламу
Золото торгуется вблизи максимумов. Акции каких золотодобытчиков выбрать

С момента обретения независимости от Португалии в 1974 году Гвинея-Бисау пережила серию переворотов. Эмбало, который был избран на пятилетний срок в декабре 2019 года, пережил неудачное свержение в феврале 2022 года. «Это был не просто переворот. Это была попытка убить президента, премьер-министра и весь кабинет министров», — говорил он тогда.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
госпереворот Гвинея-Бисау
Материалы по теме
В Конго опровергли сообщения о государственном перевороте
Политика
WSJ назвала лидера «переворота» против главы разработчика ChatGPT
Технологии и медиа
Служба безопасности предупредила о подготовке госпереворота в Грузии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
В Париже после нападения с ножом погиб человек Общество, 02:56
Президент Гвинеи-Бисау сообщил о предотвращении военного переворота Политика, 02:47
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 02:22
Российские «Панцири» сбили большинство авиабомб Израиля по Сирии Политика, 02:21
В США предложили запретить дипфейки после скандала с интимными фото Технологии и медиа, 01:47
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Тетя погибшего военного опровергла его участие в клипе «Тает лед» Политика, 01:23
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
В Пентагоне пообещали не допустить победы России над Украиной Политика, 00:48
Венгрия сочла Украину неготовой к ЕС из-за отказа в выезде Порошенко Политика, 00:32
В «Яндексе» рассказали о новой угрозе мошенничества для пользователей iOS Технологии и медиа, 00:16
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 02 дек, 23:55