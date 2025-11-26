Ермак после поручения Трампа анонсировал визит Дрисколла
Киев ожидает министра армии США Дэна Дрисколла уже на этой неделе, чтобы продолжить работу и «финализировать шаги», необходимые для мирной сделки, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
По его словам, он «только что» поговорил с Дрисколлом. Ермак отметил, что в Женеве на переговорах с США была положена «хорошая основа» и что президент Владимир Зеленский и вся команда «полностью настроены на дальнейшую работу».
«Украина никогда не была и не будет преградой миру. Мы благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку. Встреча президентов будет подготовлена с нашей стороны основательно и оперативно», — написал глава офиса украинского лидера в телеграм-канале.
Американский президент Дональд Трамп 25 ноября сообщил в Truth Social, что отправляет своего посланника Стива Уиткоффа в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным, а министру армии Дрисколлу поручено продолжать контакты с Киевом. По словам главы Белого дома, его встреча с Путиным и Зеленским возможна только в том случае, если мирная сделка будет близка к заключению.
Дрисколл приезжал в Киев на прошлой неделе, где представил мирный план администрации Трампа из 28 пунктов. После переговоров США и Украины в Женеве 23 ноября план был существенно изменен.
Материал дополняется
