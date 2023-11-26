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Политика ,  
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У берегов Йемена захватили связанный с Израилем танкер

У берегов Йемена в Аденском заливе захватили связанный с Израилем танкер
Судно Central Park компании Zodiac Maritime захвачено 26 ноября в Аденском заливе. На борту находятся 22 члена экипажа — граждане Турции, России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Танкер перевозит фосфорную кислоту
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Танкер, связанный с Израилем, был захвачен у берегов Адена (Йемен), сообщает AP.

Речь идет о судне Central Park, оператором которого является Zodiac Maritime, уточнили в компании. Оно было захвачено в воскресенье, 26 ноября, в Аденском заливе. В Zodiac связали атаку с пиратством. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, отмечает агентство.

В компании сообщили, что на борту танкера находятся 22 члена экипажа — граждане Турции, России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Судно перевозит фосфорную кислоту.

Танкер принадлежит компании Clumvez Shipping Inc., сказали в Zodiac. По данным AP, владельцем судна является Zodiac Maritime. Лондонская компания входит в Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера. Согласно корпоративной информации, два человека по фамилии Офер числятся нынешним и бывшим директором Clumvez Shipping, в том числе Дэниел Гай Офер, который также является директором Zodiac Maritime, сообщает агентство.

Столкновение двух танкеров не повлияло на судоходство по Суэцкому каналу
Общество
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AP отмечает, что Аден контролируют силы международно признанного правительства Йемена и возглавляемой Саудовской Аравией международной коалиции арабских стран, воюющей в Йемене с повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран. Эта часть Аденского залива находится довольно далеко от подконтрольной хуситам территории. Сомалийские пираты также не действуют в этом районе, пишет агентство.

По словам представителя американского Минобороны, в захвате танкера участвовало «неизвестное количество неопознанных вооруженных лиц». «Силы США и коалиции находятся поблизости, и мы внимательно следим за ситуацией», — сказал собеседник.

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Накануне AP сообщало, что контейнеровоз CMA CGM Symi, плывший под флагом Мальты, предположительно, был атакован иранским беспилотником Shahed-136 в Индийском океане. Дрон взорвался, в результате судно было повреждено, экипаж не пострадал. Владелец судна — сингапурская компания Eastern Pacific Shipping, ее контролирует израильский бизнесмен Идан Офер, указывает агентство.

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Теги
Елена Чернышова
Израиль Йемен танкер

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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