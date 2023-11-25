Израиль пригрозил возобновить бои из-за паузы в передаче заложников

Израиль пригрозил возобновить бои в Газе, если заложников не отпустят к полуночи

С 24 ноября в секторе Газа — перемирие, начался обмен израильских заложников на палестинских заключенных и отправка гумпомощи в Газу. ХАМАС отказывается отпускать вторую группу заложников, обвиняя Израиль в несоблюдении условий

Фото: IDF / XinHua / Global Look Press

Израиль может возобновить боевые действия в секторе Газа, если к полуночи не будут освобождены заложники, которые должны были быть переданы из рук ХАМАС этим вечером, сообщает Channel 12 со ссылкой на источник.

Ранее военное крыло группировки «Бригады Аль-Кассама» заявило, что откладывает освобождение второй группы заложников, поскольку Израиль не соблюдает условия соглашения по въезду грузовиков с гумпомощью на север сектора Газа и по освобождению палестинских заключенных согласно установленным критериям.

«Все заявления ХАМАС о том, что Израиль нарушил соглашение, являются ложными. <...> Израиль выполнил все свои обязательства. ХАМАС ставит в неловкое положение посредников из Египта и Катара», — сказал собеседник телеканала.

Ynet со ссылкой на представителей израильской службы безопасности также сообщает о подобном условии, выдвинутом в адрес ХАМАС. Один из них сказал, что «ХАМАС вчера играл в те же игры, меняя маршрут передвижения и трансфера заложников вопреки плану».

В ответ на претензии группировки по поводу того, что Израиль не пускает грузовики с гуманитарной помощью на север сектора Газа, один из собеседников Ynet сказал, что туда прибыл 61 автомобиль из 200, которые должны ежедневно прибывать в регион согласно договоренностям.

Момент освобождения израильской заложницы вооружённым крылом ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» в Газе, сектор Газа (Фото: EyePress News / Reuters) Освобождённая израильская девочка-заложница в неизвестном месте Израиля (Фото: Israeli Prime Minister's Office / Reuters) Первые освобождённые палестинские заключённые после выхода из военной тюрьмы Исарели Офер, в городе Бетуния недалеко от Рамаллы, Палестина (Фото: Alaa Badarneh / EPA / ТАСС) Освобождённый 9-летний Охад Мундер со своей семьёй в Детском медицинском центре Шнайдер в Петах-Тикве, Израиль (Фото: Schneider Children's Medical Center Spokesperson / Reuters) Возвращение палестинской заключённой (слева) в Иерусалим после освобождения из израильской тюрьмы Исарели Офер (Фото: Muammar Awad / XinHua / Global Look Press) Тайские рабочие, взятые в заложники ХАМАС и позже освобождённые в рамках сделки между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС (Фото: Ministry Of Foreign Affairs Thailand / Reuters) Дэниел Алони (слева) и её шестилетняя дочь Амелия в объятиях родственницы в Детском медицинском центре Шнайдер в Петах-Тикве, Израиль (Фото: Schneider Children's Medical Center Spokesperson / Reuters) Момент освобождения израильских заложников вооружённым крылом ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» в Газе, сектор Газа (Фото: EyePress News / Reuters) Асила Атити, одна из десяти палестинских заключённых, освобождённых израильскими силами в лагере беженцев Балата в городе Наблус на Западном Берегу, Палестина (Фото: Nasser Ishtayeh / Keystone Press Agency / Global Look Press) Момент освобождения израильской заложницы вооружённым крылом ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» в Газе, сектор Газа (Фото: EyePress News / Reuters) Освобождённые Дорон Ашер и её дочери Авив и Раз на встрече с мужем Йони в Детском медицинском центре Шнайдер в Петах-Тикве, Израиль (Фото: Schneider Children's Medical Center Spokesperson / Reuters) Вертолёт с освобождёнными заложниками из сектора Газа, прибывает в больницу в Петах-Тикве, Израиль (Фото: Jini / XinHua / Global Look Press)

Channel 12 и The Times of Israel пишут, что должны быть освобождены 13 человек. Накануне, 24 ноября, в первый день перемирия между сторонами, боевики ХАМАС передали при посредничестве Красного Креста столько же израильтян (четверых детей и девять женщин). Также были освобождены десять тайцев и один филиппинец.

Из израильских тюрем в ответ отпустили 39 женщин и детей. Согласно договоренностям в целом, в течение четырех дней боевики должны освободить 50 заложников группами по 12-13 человек, а Израиль — выпустить 150 палестинских заключенных.