Израиль пригрозил возобновить бои из-за паузы в передаче заложников
Израиль может возобновить боевые действия в секторе Газа, если к полуночи не будут освобождены заложники, которые должны были быть переданы из рук ХАМАС этим вечером, сообщает Channel 12 со ссылкой на источник.
Ранее военное крыло группировки «Бригады Аль-Кассама» заявило, что откладывает освобождение второй группы заложников, поскольку Израиль не соблюдает условия соглашения по въезду грузовиков с гумпомощью на север сектора Газа и по освобождению палестинских заключенных согласно установленным критериям.
«Все заявления ХАМАС о том, что Израиль нарушил соглашение, являются ложными. <...> Израиль выполнил все свои обязательства. ХАМАС ставит в неловкое положение посредников из Египта и Катара», — сказал собеседник телеканала.
Ynet со ссылкой на представителей израильской службы безопасности также сообщает о подобном условии, выдвинутом в адрес ХАМАС. Один из них сказал, что «ХАМАС вчера играл в те же игры, меняя маршрут передвижения и трансфера заложников вопреки плану».
В ответ на претензии группировки по поводу того, что Израиль не пускает грузовики с гуманитарной помощью на север сектора Газа, один из собеседников Ynet сказал, что туда прибыл 61 автомобиль из 200, которые должны ежедневно прибывать в регион согласно договоренностям.
Channel 12 и The Times of Israel пишут, что должны быть освобождены 13 человек. Накануне, 24 ноября, в первый день перемирия между сторонами, боевики ХАМАС передали при посредничестве Красного Креста столько же израильтян (четверых детей и девять женщин). Также были освобождены десять тайцев и один филиппинец.
Из израильских тюрем в ответ отпустили 39 женщин и детей. Согласно договоренностям в целом, в течение четырех дней боевики должны освободить 50 заложников группами по 12-13 человек, а Израиль — выпустить 150 палестинских заключенных.
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