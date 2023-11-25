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Политика ,  
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Израиль пригрозил возобновить бои из-за паузы в передаче заложников

Израиль пригрозил возобновить бои в Газе, если заложников не отпустят к полуночи
С 24 ноября в секторе Газа — перемирие, начался обмен израильских заложников на палестинских заключенных и отправка гумпомощи в Газу. ХАМАС отказывается отпускать вторую группу заложников, обвиняя Израиль в несоблюдении условий
Фото: IDF / XinHua / Global Look Press
Фото: IDF / XinHua / Global Look Press

Израиль может возобновить боевые действия в секторе Газа, если к полуночи не будут освобождены заложники, которые должны были быть переданы из рук ХАМАС этим вечером, сообщает Channel 12 со ссылкой на источник.

Ранее военное крыло группировки «Бригады Аль-Кассама» заявило, что откладывает освобождение второй группы заложников, поскольку Израиль не соблюдает условия соглашения по въезду грузовиков с гумпомощью на север сектора Газа и по освобождению палестинских заключенных согласно установленным критериям.

«Все заявления ХАМАС о том, что Израиль нарушил соглашение, являются ложными. <...> Израиль выполнил все свои обязательства. ХАМАС ставит в неловкое положение посредников из Египта и Катара», — сказал собеседник телеканала.

Ynet со ссылкой на представителей израильской службы безопасности также сообщает о подобном условии, выдвинутом в адрес ХАМАС. Один из них сказал, что «ХАМАС вчера играл в те же игры, меняя маршрут передвижения и трансфера заложников вопреки плану».

В ответ на претензии группировки по поводу того, что Израиль не пускает грузовики с гуманитарной помощью на север сектора Газа, один из собеседников Ynet сказал, что туда прибыл 61 автомобиль из 200, которые должны ежедневно прибывать в регион согласно договоренностям.

Военное крыло ХАМАС объявило о паузе в выдаче второй группы заложников
Политика

Момент освобождения израильской заложницы вооружённым крылом ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» в Газе, сектор Газа
(Фото: EyePress News / Reuters)
Освобождённая израильская девочка-заложница в неизвестном месте Израиля
(Фото: Israeli Prime Minister's Office / Reuters)
Первые освобождённые палестинские заключённые после выхода из военной тюрьмы Исарели Офер, в городе Бетуния недалеко от Рамаллы, Палестина
(Фото: Alaa Badarneh / EPA / ТАСС)
Освобождённый 9-летний Охад Мундер со своей семьёй в Детском медицинском центре Шнайдер в Петах-Тикве, Израиль
(Фото: Schneider Children's Medical Center Spokesperson / Reuters)
Возвращение палестинской заключённой (слева) в Иерусалим после освобождения из израильской тюрьмы Исарели Офер
(Фото: Muammar Awad / XinHua / Global Look Press)
Тайские рабочие, взятые в заложники ХАМАС и позже освобождённые в рамках сделки между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС
(Фото: Ministry Of Foreign Affairs Thailand / Reuters)
Дэниел Алони (слева) и её шестилетняя дочь Амелия в объятиях родственницы в Детском медицинском центре Шнайдер в Петах-Тикве, Израиль
(Фото: Schneider Children's Medical Center Spokesperson / Reuters)
Момент освобождения израильских заложников вооружённым крылом ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» в Газе, сектор Газа
(Фото: EyePress News / Reuters)
Асила Атити, одна из десяти палестинских заключённых, освобождённых израильскими силами в лагере беженцев Балата в городе Наблус на Западном Берегу, Палестина
(Фото: Nasser Ishtayeh / Keystone Press Agency / Global Look Press)
Момент освобождения израильской заложницы вооружённым крылом ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» в Газе, сектор Газа
(Фото: EyePress News / Reuters)
Освобождённые Дорон Ашер и её дочери Авив и Раз на встрече с мужем Йони в Детском медицинском центре Шнайдер в Петах-Тикве, Израиль
(Фото: Schneider Children's Medical Center Spokesperson / Reuters)
Вертолёт с освобождёнными заложниками из сектора Газа, прибывает в больницу в Петах-Тикве, Израиль
(Фото: Jini / XinHua / Global Look Press)

Channel 12 и The Times of Israel пишут, что должны быть освобождены 13 человек. Накануне, 24 ноября, в первый день перемирия между сторонами, боевики ХАМАС передали при посредничестве Красного Креста столько же израильтян (четверых детей и девять женщин). Также были освобождены десять тайцев и один филиппинец.

Из израильских тюрем в ответ отпустили 39 женщин и детей. Согласно договоренностям в целом, в течение четырех дней боевики должны освободить 50 заложников группами по 12-13 человек, а Израиль — выпустить 150 палестинских заключенных.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль ХАМАС заложники

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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