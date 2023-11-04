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Военная операция на Украине ,  
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В Совете нацбезопасности Украины назвали сложным вопрос мобилизации

Секретарь СНБО Украины Данилов назвал сложным вопрос мобилизации
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Вопрос мобилизации на Украине является сложным, но не настолько катастрофическим, чтобы кричать «караул, все пропало», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в интервью Украинскому радио.

По словам Данилова, работа территориальных центров комплектования на Украине стала отлаженной системой. «Сейчас люди, которые приходят в центры комплектации, проходят медицинскую комиссию. После этого, если военные считают, что такой человек нужен для армии, для сил безопасности и обороны, обязательно происходит процесс обучения», — отметил Данилов (цитата по УНИАН).

После начала российской военной операции на Украине объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Военное положение и всеобщую мобилизацию неоднократно продлевали, в последний раз — до 15 ноября 2023 года.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 2 ноября написал в своем телеграм-канале, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский внесет законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. «Скорее всего, это будет продление с 15 ноября 2023 года до середины февраля 2024 года», — заявил депутат.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке для The Economist, опубликованной 1 ноября, написал, что на Украине недостаточно призывников, поэтому пока нет возможности уволить находящихся в зоне боевых действий военнослужащих. Он отметил, что в украинском законодательстве есть пробелы, позволяющие гражданам уклоняться от военной службы, но на Украине пытаются решить эту проблему.

Замглавы Минобороны Украины Наталия Калмыкова в середине октября заявила, что «сотни тысяч людей» на Украине пытаются избежать мобилизации в ВСУ.

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Теги
Алексей Данилов Украина мобилизация
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