В Крыму закрыли дело об оставлении части после смерти мобилизованного

Игоря Акуренко призвали в рамках мобилизации. Он обвинялся в том, что в январе 2023 года не вернулся на службу в воинскую часть без уважительных причин. Дело решили прекратить в связи с тем, что мужчина скончался минувшим летом

Игорь Акуренко (Фото: Игорь Акуренко / VK)

Крымский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело в отношении призванного на службу в рамках мобилизации Игоря Акуренко и обвиненного по ч. 5 ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы; предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы), говорится в судебном постановлении. Решение принято еще в сентябре в связи со смертью Акуренко.

Мужчина обвинялся в том, что 17 января 2023 года не явился в срок на службу в воинскую часть без уважительных причин и уклонялся от нее до 20 марта того же года. Из документа также следует, что Акуренко скончался 11 августа, что подтверждает свидетельство о смерти от 15 августа. Причина смерти и ее обстоятельства в решении не приводятся.

Ходатайство о прекращении уголовного дело было подано стороной защиты с согласия дочери Акуренко. Государственный обвинитель поддержал прекращение производства на этом основании.

Адвокат Игоря Акуренко Светлана Якубовская отказалась от комментария.

РБК направил запрос в пресс-службу Крымского гарнизонного военного суда и обратился за комментарием к дочери Игоря Акуренко Ксении Соколовской.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в сентябре 2022 года. В октябре того же года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что задание по призыву 300 тыс. человек выполнено и мобилизационные мероприятия завершаются. Указа президента о завершении мобилизации не было, в Кремле заявляли, что он не требуется.

В начале ноября военный суд в Бурятии приговорил к пяти годам колонии строго режима мобилизованного Зоригто Арабжаева, который не вернулся после отпуска на службу. Он приобрел поддельное свидетельство о смерти, которое семья показала искавшим его военным, отмечалось в решении суда.

В июне военный суд во Владивостоке приговорил к девяти годам колонии общего режима мобилизованного за оставление воинской части, писали «Ведомости» со ссылкой на источник. По версии следствия, рядовой Андрей Дивисенко 19 ноября покинул расположение и отправился домой, где находится до 10 января. Он объяснил свои действия тем, что хотел помочь жене после операции. Суд пришел выводу, что там была способна сама вести хозяйство и ухаживать за детьми.