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Политика ,  
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Собянин заявил о предотвращении попытки массовой атаки дронов

Собянин сообщил об уничтожении направлявшихся к Москве дронов
Ночью была предпринята попытка «массовой атаки» дронов, ПВО перехватили летевшие в сторону Москвы беспилотники в районе Наро-Фоминска, Одинцово и Подольска, заявил Собянин. Дроны сбили в Калужской, Тульской и Брянской областях
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В ночь на 26 ноября средства противовоздушной обороны перехватили несколько беспилотников, летевших в сторону Москвы, пострадавших и серьезных разрушений нет, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях», — написал он.

Собянин добавил, что на местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб. Продолжается работа по дальнейшему обнаружению беспилотников, отметил он.

Столичный мэр позже добавил, что еще один беспилотник, «пытавшийся осуществить атаку на Москву», был сбит в городском округе Подольск. «Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет», — подчеркнул Собянин.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Карачевским и Брянским районами.

Минобороны уточнило, что за ночь средства ПВО уничтожили 11 беспилотников самолетного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Минобороны сообщило об уничтожении 16 дронов над двумя регионами
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В ночь на 24 ноября силы ПВО сбили 16 беспилотников, из которых 13 — над Крымским полуостровом и три — над территорией Волгоградской области, сообщало Минобороны. Тогда было временно приостановлено движение по Крымскому мосту.

По данным SHOT, 12 из 13 дронов не смогли преодолеть линию ПВО на севере Крыма, еще один был сбит в глубине полуострова из стрелкового оружия. Пострадавших и разрушений нет.

19 ноября средства ПВО дважды сбили беспилотники на подлете к Москве. В ночь на 19 ноября Собянин сообщил о сбитом дроне в Богородском городском округе Подмосковья, а вечером того же дня — в городском округе Элекстросталь. Тогда в результате падения обломков никто не пострадал.

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Сергей Собянин Москва беспилотники Наро-Фоминск Одинцово Калужская область Тульская область Брянская область Александр Богомаз
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы

21 июня 1958 года
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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