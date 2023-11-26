Собянин заявил о предотвращении попытки массовой атаки дронов
В ночь на 26 ноября средства противовоздушной обороны перехватили несколько беспилотников, летевших в сторону Москвы, пострадавших и серьезных разрушений нет, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.
«Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях», — написал он.
Собянин добавил, что на местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб. Продолжается работа по дальнейшему обнаружению беспилотников, отметил он.
Столичный мэр позже добавил, что еще один беспилотник, «пытавшийся осуществить атаку на Москву», был сбит в городском округе Подольск. «Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет», — подчеркнул Собянин.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Карачевским и Брянским районами.
Минобороны уточнило, что за ночь средства ПВО уничтожили 11 беспилотников самолетного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.
В ночь на 24 ноября силы ПВО сбили 16 беспилотников, из которых 13 — над Крымским полуостровом и три — над территорией Волгоградской области, сообщало Минобороны. Тогда было временно приостановлено движение по Крымскому мосту.
По данным SHOT, 12 из 13 дронов не смогли преодолеть линию ПВО на севере Крыма, еще один был сбит в глубине полуострова из стрелкового оружия. Пострадавших и разрушений нет.
19 ноября средства ПВО дважды сбили беспилотники на подлете к Москве. В ночь на 19 ноября Собянин сообщил о сбитом дроне в Богородском городском округе Подмосковья, а вечером того же дня — в городском округе Элекстросталь. Тогда в результате падения обломков никто не пострадал.
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