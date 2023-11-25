FT узнала об отказе Милея от идеи «долларизации» Аргентины

Милей, прозванный за свои радикальные инициативы «экономистом с бензопилой», постепенно отказывается от идеи замены песо на доллар, пишет FT. Сам президент публично против идеи не выступал, однако предложил внимательно ее изучить

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Новый президент Аргентины Хавьер Милей, предвыборными обещаниями которого была ликвидация Центрального банка и замена национальной валюты песо на американский доллар, постепенно отказывается от своих идей, пишет Financial Times (FT).

По данным источника издания, приближенного к экономисту Эмилио Окампо — стороннику долларизации страны, которого Милей планировал сделать новым главой ЦБ, — после победы на выборах новый президент, вероятно, изменил свою позицию по некоторым экономическим вопросам, поскольку больше не рассматривает кандидатуру Окампо на пост главы ЦБ.

«Единственной целью назначения Окампо в [Центральный банк] была долларизация. Он никогда не собирался идти в Центральный банк, чтобы реализовать чужой план, с которым он не согласен», — пояснил собеседник издания.

FT напоминает, что во время предвыборной гонки Милей заявлял, что песо сегодня стоит «меньше, чем экскременты», а Центральный банк страны должен быть «взорван». Инфляция в Аргентине за последний год ускорилась до самого высокого уровня с 1991 года. В середине октября годовая инфляция достигла 142,7%.

В то же время в интервью, вышедшем спустя несколько дней после победы на выборах, Милей заявил, что план долларизации ему нравится, однако «нужно посмотреть, допускает ли ситуация на рынке решение, подобное этому», отмечает газета. 25 ноября офис президента Аргентины сообщил, что закрытие Центрального банка является «не подлежащим обсуждению вопросом», несмотря на «распространяемые ложные слухи». При этом о долларизации сказано ничего не было.

Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины 20 ноября с преимуществом в 5%. Политик характеризует себя как анархо-капиталиста и в ходе предвыборной кампании озвучивал радикальные решения по оздоровлению аргентинской экономики, которая оказалась на пороге уже шестой за десятилетие рецессии. В частности, он предлагал сократить государственные расходы и налоги и ликвидировать Центральный банк Аргентины, который, по его словам, лишь при предыдущей администрации «украл» у аргентинцев $90 млрд.

Политик также призвал отказаться от национальной валюты, песо, и заменить ее на американский доллар. (В Латинской Америке уже был прецедент — в 2000 году власти Эквадора отказались от собственной валюты и перешли на американский доллар.) Из-за подобных инициатив Милея прозвали «экономистом с бензопилой». Новоизбранный президент второй по величине экономики Латинской Америки также отрицает глобальное потепление, выступает за запрет абортов и легализацию торговли человеческими органами.

Уже после победы Милей заявил, что цены в Аргентине были искусственно занижены, поэтому страна неизбежно столкнется с инфляцией. Он предупредил, что без бюджетной корректировки страна может столкнуться и с гиперинфляцией, в результате которой обеднеет 95% населения.