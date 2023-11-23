Новые власти Аргентины исключили разрыв связей с Россией и Китаем

Хавьер Милей (Фото: Agustin Marcarian / Reuters)

Аргентина не собирается разрывать отношения с Китаем, Бразилией и Россией, заявила в эфире телеканала TN Диана Мондино, экономист, старший экономический советник нового президента Аргентины Хавьера Милея и наиболее вероятный кандидат на пост главы МИДа.



«Говорят, что мы разорвем отношения с Бразилией и Китаем. Это вещи, которые не имеют смысла и логики. <...> Нет ни разрыва, ни изменения отношений <...>. Не может быть и разрыва (дипломатических отношений) с Россией. Должна быть экстремально серьезная ситуация, чтобы был отозван посол», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

В свою очередь Милей уточнил в эфире телеканала, что речь идет о том, что новые власти не хотят продвигать отношения с рядом стран. Так, на вопрос журналиста о том, намерен ли он «помириться с Китаем и Россией», президент ответил: «А когда я с ними ссорился? Я указал, чьим союзником являюсь. Я являюсь союзником США, Израиля и Запада. И кроме того, я указал, что не буду продвигать отношений с автократическими режимами, с коммунистами, с теми, кто не уважает мир, или с теми, кто не имеет демократических ценностей».

Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины 20 ноября. Политик ранее говорил о планах разорвать связи с «коммунистическими» правительствами Китая, Бразилии и России, а также отозвать заявку страны в БРИКС. Себя Милей называет анархо-капиталистом и проблемы в экономике предлагает решать радикально: разогнать Центральный банк и заменить песо на американский доллар.

Аргентина в течение многих лет борется с высокой инфляцией, в которой экономисты обвиняют печатание денег и недоверие к местному песо. Инфляция за последний год ускорилась до самого высокого уровня с 1991 года. В середине октября годовая инфляция достигла 142,7%.