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Политика ,  
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CNN сообщил о готовности ХАМАС освободить еще 14 израильских заложников

CNN: ХАМАС сегодня освободит еще 14 израильских заложников

Четырнадцать израильских заложников будут освобождены в рамках договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС в субботу, 25 ноября. Об этом со ссылкой на источник в правительстве Израиля сообщил CNN.

Как отмечает телеканал, эта цифра согласуется с заявлением Тель-Авива о том, что в субботу из израильских тюрем выпустят 42 палестинских заключенных. CNN напоминает, что соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС предусматривает обмен трех палестинцев на каждого израильского заложника.

Reuters со ссылкой на источники Египте сообщает, что Каир уже получил список из 14 израильских заложников, которых ХАМАС планирует освободить сегодня. По данным Ynet, освободить могут не 14, а 13 заложников, при этом восемь из них — дети.

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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