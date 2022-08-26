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Reuters узнал об отгрузке КНР нефти Венесуэлы в счет долга времен Чавеса

Китай, несмотря на санкции США, получает нефть из Венесуэлы, узнало агентство. Речь идет о 13 партиях сырья на сумму около $1,5 млрд, страна происхождения при этом официально не указывается
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Фото: Fernando Llano / AP
Фото: Fernando Llano / AP

Китай поручил своей оборонной компании отгрузить миллионы баррелей венесуэльской нефти, несмотря на санкции США, что считается частью сделки по погашению долга Каракаса перед Пекином, сообщает Reuters со ссылкой на три источника и данные отслеживания передвижений танкера.

По данным агентства, с ноября 2020-го Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC) перевозила венесуэльскую нефть на трех танкерах, которые приобрела в том же году у PetroChina, «дочки» Китайской нефтегазовой корпорации (CNPC). Данные сервиса отслеживания Eikon показали, что три танкера CASIC с активными транспондерами загружаются в Венесуэле. Нефть хранится на базе, полученной аэрокосмической корпорацией от PetroChina, указали собеседники Reuters.

В общей сложности CASIC приняла 13 партий нефти, около 25 млн барр. каждая, согласно графикам погрузки венесуэльской компании PDVSA и данным отслеживания танкеров от Refinitiv и Vortexa Analytics. Сырье перевозят два судна, которые должны прибыть в Китай в сентябре. Агентство оценивает все 13 партий в $1,5 млрд. Один из источников сообщил, что на китайской таможне происхождение сырья не указывалось и оно было названо как «сырая нефть».

Агентство отмечает, что у Венесуэлы появился долг перед Китаем еще во времена президента Уго Чавеса, в 2007 году. Тогда страна заняла $50 млрд в обмен на нефть. Какая сумма остается непогашенной, неизвестно.

СМИ узнали о прямых поставках нефти Венесуэлой в КНР в обход санкций США
Бизнес
Фото:Fernando Llano / AP

В 2019 году Китайская национальная нефтегазовая корпорация прекратила отгрузку венесуэльской нефти после усиления санкций США против южноамериканской страны. Однако Reuters писал, что экспорт сырья в Китай продолжался. По данным агентства, за 12 месяцев, предшествующих августу прошлого года, страна купила венесуэльскую нефть на $3,5 млрд и та была промаркирована как битумная смесь из Малайзии. О тайных поставках в КНР сырья из Венесуэлы под другими названиями также писал Bloomberg.

Bloomberg узнал о схеме поставки венесуэльской нефти в Китай
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Фото:Isaac Urrutia / Reuters

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В мае вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что Соединенные Штаты отказались от ограничительных мер, которые препятствовали работе американских и европейских нефтяных компаний на территории страны. Тогда же Минфин США выпустил узкую лицензию: она дает разрешение американской нефтегазовой компании Chevron вести переговоры о возможном возобновлении производства в Венесуэле, остановленного в результате санкций США.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Китай Венесуэла нефть санкции
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