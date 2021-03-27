Минпросвещения одобрило учебник истории под редакцией Мединского

Минпросвещения одобрило учебники по истории под редакцией Мединского. Ранее он говорил, что в пособиях должны «с опорой на факты приводиться наиболее достоверные проверенные оценки ученых с учетом государственных интересов»

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Минпросвещения одобрило новые учебные пособия под редакцией помощника президента Владимира Мединского, сообщается на сайте Российского военно-исторического общества (РВИО).

«Наш учебник одобрен Министерством просвещения, получил все необходимые разрешения, и в ближайшее время он будет уже печататься, будет выходить в свет», — приводятся на сайте слова научного директора РВИО Михаила Мягкова.

Учебники отправлены в типографию, первый тираж ожидается в конце апреля — начале мая, говорится в сообщении.

По словам Мягкова, в учебнике российская история представлена в «синхронном изложении с историей всеобщей». «Все события мировой истории взаимосвязаны, и есть отсылки к событиям российской истории. Мы попытались представить Россию во всемирном историческом процессе, показать неразрывную связь России и ее истории с тем, что происходило в мире на различных этапах», — сказал он.

Сам Мединский ранее выразил надежду, что учебник под его редакцией будут использовать в школах. «Нам бы хотелось, чтобы эта новая линейка дошла до школ. Это довольно инновационный подход к изучению истории в школе. Там большая культурная составляющая, большая историческая составляющая», — говорил он.