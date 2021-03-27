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Минпросвещения одобрило учебник истории под редакцией Мединского

Минпросвещения одобрило учебники по истории под редакцией Мединского. Ранее он говорил, что в пособиях должны «с опорой на факты приводиться наиболее достоверные проверенные оценки ученых с учетом государственных интересов»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Минпросвещения одобрило новые учебные пособия под редакцией помощника президента Владимира Мединского, сообщается на сайте Российского военно-исторического общества (РВИО).

«Наш учебник одобрен Министерством просвещения, получил все необходимые разрешения, и в ближайшее время он будет уже печататься, будет выходить в свет», — приводятся на сайте слова научного директора РВИО Михаила Мягкова.

Учебники отправлены в типографию, первый тираж ожидается в конце апреля — начале мая, говорится в сообщении.

По словам Мягкова, в учебнике российская история представлена в «синхронном изложении с историей всеобщей». «Все события мировой истории взаимосвязаны, и есть отсылки к событиям российской истории. Мы попытались представить Россию во всемирном историческом процессе, показать неразрывную связь России и ее истории с тем, что происходило в мире на различных этапах», — сказал он.

Сам Мединский ранее выразил надежду, что учебник под его редакцией будут использовать в школах. «Нам бы хотелось, чтобы эта новая линейка дошла до школ. Это довольно инновационный подход к изучению истории в школе. Там большая культурная составляющая, большая историческая составляющая», — говорил он.

Бывший министр культуры Мединский назначен помощником Путина
Политика
Владимир Мединский

По мнению Мединского, учебники по истории должны учитывать государственные интересы России. «В учебниках истории, в школьных учебниках, на мой взгляд, должны с опорой на факты приводиться наиболее достоверные проверенные оценки ученых с учетом наших государственных интересов», — говорил он в феврале (цитата по «РИА Новости»). Такой подход вполне логичен, поскольку в школьные годы учебники формируют личность человека, пояснил помощник президента.

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Мединский занял должность министра культуры в 2012 году. В январе 2020 года правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. В новое правительство Михаила Мишустина чиновник не вошел, а его место заняла Ольга Любимова, ранее возглавлявшая департамент кинематографии Минкультуры. Мединский, в свою очередь, получил новую должность — с 24 января 2020 года он является помощником президента.

Что означает рекомендация совета ВАК лишить Мединского докторской степени
Общество
Владимир Мединский

В 2011 году Владимир Мединский защитил диссертацию по истории на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков».

В 2016 году доктора исторических наук Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский и Иван Бабицкий подали заявление о лишении Мединского ученой степени. Мединский в своей работе оценил исторические события, «взвесив из на весах национальных интересов России», что противоречит научному подходу, который предполагает объективность и безоценочность в анализе материала, указывали заявители. Ученые полагали, что текст тогдашнего министра «пестрил грубейшими [историческими] ошибками».

В 2017 году экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) выступил за лишение Мединского ученой степени. Президиум ВАК это решение не поддержал.

Ученая степень влияния: громкие скандалы с диссертациями
Фотогалерея 
<p>20 октября президиум ВАК <a href="http://www.rbc.ru/society/20/10/2017/59e972679a79474f4c4d7a12">сохранил</a> Владимиру Мединскому докторскую степень по истории за его диссертацию &laquo;Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV&mdash;XVII веков&raquo;. Окончательное решение примет Министерство образования и науки на основе рекомендации президиума.</p> <p>Этот вопрос оставался открытым с апреля 2016 года, когда доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, а также активист сообщества &laquo;Диссернет&raquo;, филолог Иван Бабицкий <a href="http://www.rbc.ru/society/07/07/2017/595e933d9a7947e647d08c9b">подали заявление</a> о лишении Мединского ученой степени. Они указывали на &laquo;абсурдность&raquo; диссертации министра. 2 октября 2017 года профильный экспертный совет ВАК рекомендовал его этой степени лишить, указав на то, что работа Мединского ненаучна.</p>

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Владимир Мединский учебник история Минпросвещения
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