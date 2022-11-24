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Военная операция на Украине ,  
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В ООН потребовали прекратить военные действия у Запорожской АЭС

Замгенсека ООН потребовала прекратить военные действия вокруг Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской атомной электростанции безрассудны, все боевые действий вокруг нее необходимо немедленно прекратить, заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло во время заседания Совета безопасности. Трансляция велась на YouTube-канале организации.

«Все военные действия на станции и вокруг нее должны быть немедленно прекращены», — сказала Ди Карло.

Она также обратила внимание на обстрелы АЭС в прошедшие выходные — 19 и 20 ноября и назвала их «безрассудными и вызывающими сожаление».

Об обстрелах Запорожской АЭС 19 и 20 ноября сообщили в МАГАТЭ. Глава агентства Рафаэль Гросси назвал это «одним из самых серьезных подобных инцидентов на объекте за последние месяцы».

Материал дополняется

Теги
ООН Совет безопасности ООН Запорожская АЭС Запорожская область
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