Лавров пообещал Украине освобождение от «неонацистских правителей»

Российский министр утверждает, что нацизм превратился «в теорию и практику» украинских властей под влиянием внешних сил. Вопрос о том, зачем Украине нужна «денацификация», не раз возникал в Киеве и на Западе

Сергей Лавров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Глава МИД России Сергей Лавров в рамках показанного на канале «Россия 24» документального фильма пообещал, что народ Украины «будет освобожден от неонацистких правителей».

«Он [народ] заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

По утверждению главы МИДа, нацизм превратился в «теорию и практику украинской власти», а произошло это под влиянием внешних сил. При этом, убежден Лавров, «неонацистская власть» не сможет подорвать «генетический код» украинского народа.

Похожие тезисы выдвигал и президент Владимир Путин: в октябре он заявил, что вооруженный конфликт на Украине начался в том числе из-за «попыток некоторых сил» в Киеве и на Западе «подправить историю» и «возродить нацизм на наших [России] исторических территориях». При этом Путин признал, что в России и странах Европы неонацисты тоже есть, но, по его словам, только на Украине «их ставят в разряд национальных героев».

«Денацификация» Украины была одной из целей, которой российские власти объясняли начало военной операции в этой стране 24 февраля. Представитель президента России Дмитрий Песков заявлял, что нужно «зачистить Украину от нацистов, пронацистски настроенных людей», но не стал отвечать на вопрос, можно ли отнести к таковым руководство страны.

Весной, когда Москва и Киев еще вели диалог об урегулировании конфликта, представитель России на переговорах Владимир Мединский называл «странной» ситуацию с обсуждением «денацификации». «Украинские коллеги с другой стороны стола считают, что на Украине нет никаких нацистских образований», — говорил он. Украинский президент Владимир Зеленский тогда подчеркивал, что на обсуждениях речи о «денацификации» не идет, этот вопрос не к Киеву и Украина отбросила его в самом начале (переговоры между двумя странами не идут с весны).

Вопросы о необходимости «денацификации» Украины возникали не только в Киеве, но и на Западе. Например, в конце марта президент США Джо Байден называл циничными и неприличными подобные заявления Путина, отмечая, что Зеленский — еврей, а его семья пострадала от холокоста. Лавров посчитал, что этот аргумент «абсолютно ничего не значит», а «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Эти высказывания российского министра, сделанные в майском интервью компании Mediaset, вызвали возмущение в Израиле (позже, как сообщили власти этой страны, Путин извинился за них), а Зеленский, в свою очередь, сказал, что Россия «забыла уроки Второй мировой войны».

На встрече с матерями участников боевых действий 25 ноября Путин заявил, что Россия, «вне всяких сомнений», добьется своих целей на Украине.