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Военная операция на Украине ,  
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Лавров пообещал Украине освобождение от «неонацистских правителей»

Лавров заявил, что украинский народ «будет освобожден от неонацистских правителей»
Российский министр утверждает, что нацизм превратился «в теорию и практику» украинских властей под влиянием внешних сил. Вопрос о том, зачем Украине нужна «денацификация», не раз возникал в Киеве и на Западе
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Глава МИД России Сергей Лавров в рамках показанного на канале «Россия 24» документального фильма пообещал, что народ Украины «будет освобожден от неонацистких правителей».

«Он [народ] заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

По утверждению главы МИДа, нацизм превратился в «теорию и практику украинской власти», а произошло это под влиянием внешних сил. При этом, убежден Лавров, «неонацистская власть» не сможет подорвать «генетический код» украинского народа.

Похожие тезисы выдвигал и президент Владимир Путин: в октябре он заявил, что вооруженный конфликт на Украине начался в том числе из-за «попыток некоторых сил» в Киеве и на Западе «подправить историю» и «возродить нацизм на наших [России] исторических территориях». При этом Путин признал, что в России и странах Европы неонацисты тоже есть, но, по его словам, только на Украине «их ставят в разряд национальных героев».

«Денацификация» Украины была одной из целей, которой российские власти объясняли начало военной операции в этой стране 24 февраля. Представитель президента России Дмитрий Песков заявлял, что нужно «зачистить Украину от нацистов, пронацистски настроенных людей», но не стал отвечать на вопрос, можно ли отнести к таковым руководство страны.

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Весной, когда Москва и Киев еще вели диалог об урегулировании конфликта, представитель России на переговорах Владимир Мединский называл «странной» ситуацию с обсуждением «денацификации». «Украинские коллеги с другой стороны стола считают, что на Украине нет никаких нацистских образований», — говорил он. Украинский президент Владимир Зеленский тогда подчеркивал, что на обсуждениях речи о «денацификации» не идет, этот вопрос не к Киеву и Украина отбросила его в самом начале (переговоры между двумя странами не идут с весны).

Вопросы о необходимости «денацификации» Украины возникали не только в Киеве, но и на Западе. Например, в конце марта президент США Джо Байден называл циничными и неприличными подобные заявления Путина, отмечая, что Зеленский — еврей, а его семья пострадала от холокоста. Лавров посчитал, что этот аргумент «абсолютно ничего не значит», а «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Эти высказывания российского министра, сделанные в майском интервью компании Mediaset, вызвали возмущение в Израиле (позже, как сообщили власти этой страны, Путин извинился за них), а Зеленский, в свою очередь, сказал, что Россия «забыла уроки Второй мировой войны».

На встрече с матерями участников боевых действий 25 ноября Путин заявил, что Россия, «вне всяких сомнений», добьется своих целей на Украине.

Теги
Персоны
Сергей Лавров нацизм неонацизм Украина

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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