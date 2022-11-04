Путин назвал бредом утверждения, что Украина освободила Европу от нацизма

Путин: утверждения о том, что именно Украина освободила Европу от нацизма, являются бредом

Президент счел некорректным заявления ряда западных политиков о том, что раз Украинский фронт освобождал Европу от нацизма, то это были именно украинцы. «Вколачивают эту чушь в головы миллионов людей», — указал президент

Владимир Путин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Утверждения о том, что Украина якобы освободила Европу от нацизма во время Великой Отечественной войны, являются бредом и связаны с неверной трактовкой «Украинского фронта СССР», заявил президент Владимир Путин на встрече с российскими историками. Трансляцию вел РБК.

«Как можно говорить о том, что Украинский фронт, что это Украина освободила Европу? Какой-то бред, понимаете. А что, там были одни украинцы? <...> Ну бред! Но этот бред повторяют в Европе и вколачивают эту чушь в головы миллионов людей. Это точно нужно отсекать, нужно рассказывать реальные факты», — подчеркнул президент.

Украинский фронт — оперативно-стратегическое объединение Красной Армии ВС СССР на юго-западном направлении, созданное в сентябре 1939 года после нападения нацистской Германии. В разное время объединением командовали генерал Николай Ватутин, маршал Георгий Жуков и маршал Иван Конев. Украинский фронт принял участие в нескольких важных наступательных операциях Великой Отечественной войны. В частности, солдаты фронта смогли освободить Киев. Позже, в 1943-1944 годах, войсками фронта были проведены Житомирско-Бердичевская, Львовско-Сандомирская и другие операции по освобождению территории Украины. После этого фронт продолжил свое наступление на территории оккупированной Польши. В мае 1945 году фронт принимал участие в операциях по захвату Берлина и освобождению Парижа.

Также президент заявил об «идее-фикс» Польши по созданию великого государства от Балтийского до Черного моря жива, и указал, что нынешние руководители Польши по-прежнему намерены поглотить часть Украины. «А идейка-то, она жива. И идея поглощения Украины никуда не делась. Но это никто почти не знает — это только в архивных документах», — отметил Путин.

Ранее о том, что именно Украина освободила Берлин от нацизма, заявил бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. Во время возложения венка к мемориалу советских воинов в берлинском районе Тиргартен 8 мая посла спросили, кто освободил Берлин от фашизма, на что тот ответил: «Украина».

Об этом же еще в 2015 году говорил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. «Мы уважаем подвиг наших бойцов, наших освободителей, освобождение Европы от чумы, и Украина является страной-победительницей во Второй мировой войне», — заявил он.

Тогда же Путин заявил, что попытки переиначить историю направлены на то, чтобы «подточить силу и моральный авторитет современной России». «Сегодня мы, к сожалению, видим не только попытки переиначить, исказить события той войны, но и циничную, ничем не прикрытую ложь, наглое очернительство целого поколения людей, отдавших практически все этой Победе, отстоявших мир на земле», — утверждал глава государства.