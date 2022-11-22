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Токаев набрал 81,31% на выборах президента Казахстана

ЦИК Казахстана: за Токаева проголосовали 6,4 млн человек, или 81,31% избирателей
Фото: Турар Казангапов / ТАСС
Фото: Турар Казангапов / ТАСС

По итогам выборов президента Казахстана действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров.

«Токаев Касым-Жомарт Кемелевич — 6 456 392 голоса, или 81,31% голосов избирателей», — сказал он.

Всего в выборах принимали участие шесть кандидатов. Второе место среди кандидатов занял Жигули Дайрабаев (партия «Ауыл»), он получил голоса 271 641 избирателя (3,42%). Явка на выборах составила 69,44%.

Выборы президента Казахстана прошли 20 ноября. По окончании голосования Токаев заявил, что его президентская кампания войдет в историю Казахстана. «Уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне, как президенту, и всем вам», — сказал Токаев.

Указ о проведении досрочного голосования Токаев подписал в конце сентября, сразу после принятия поправок в Конституцию. Согласно новой редакции Основного закона срок полномочий увеличен с пяти до семи лет, переизбрание президента запрещено.

Политические реформы в Казахстане были запущены после событий января текущего года, когда по всей республике прошли массовые протесты, которые затем переросли в беспорядки. Протестующие требовали отставки правительства и политических реформ. В результате беспорядков и уличного противостояния погибли 230 человек, из которых 19 — военные и силовики.

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Касым-Жомарт Токаев Казахстан президентские выборы результаты
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