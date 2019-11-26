Reuters узнал об отказе Турции одобрить план НАТО на случай атаки России

По информации Reuters, посланник Турции в НАТО не будет подписывать документ и займет жесткую позицию по этому вопросу из-за того, что альянс не признает террористической группировкой курдские «Отряды народной самообороны»

Курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) (Фото: Rodi Said / Reuters)

Анкара потребовала от своего представителя в НАТО не подписывать план альянса по защите Польши и прибалтийских стран (Латвии, Литвы и Эстонии) при возможном нападении России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

Собеседники издания рассказали, что такое решение Турция приняла из-за того, что НАТО официально не признает террористами курдские «Отряды народной самообороны» (YPG). Посланник Анкары, добавили источники, должен жестко придерживаться этой позиции и во время встреч, и в частных беседах, а также должен требовать от альянса официального признания YPG террористической организацией.

Минобороны и МИД Турции не ответили на запрос агентства, а турецкая делегация была не доступна для комментария.

Посланники НАТО добиваются официального одобрения всеми 29 государствами — членами альянса военного плана защиты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в случае возможного нападения со стороны России. Без одобрения Турции НАТО может быть сложнее быстро укрепить свою оборону в Прибалтике и Польше.