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Reuters узнал об отказе Турции одобрить план НАТО на случай атаки России
По информации Reuters, посланник Турции в НАТО не будет подписывать документ и займет жесткую позицию по этому вопросу из-за того, что альянс не признает террористической группировкой курдские «Отряды народной самообороны»
Курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) (Фото: Rodi Said / Reuters)

Анкара потребовала от своего представителя в НАТО не подписывать план альянса по защите Польши и прибалтийских стран (Латвии, Литвы и Эстонии) при возможном нападении России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

Собеседники издания рассказали, что такое решение Турция приняла из-за того, что НАТО официально не признает террористами курдские «Отряды народной самообороны» (YPG). Посланник Анкары, добавили источники, должен жестко придерживаться этой позиции и во время встреч, и в частных беседах, а также должен требовать от альянса официального признания YPG террористической организацией.

Минобороны и МИД Турции не ответили на запрос агентства, а турецкая делегация была не доступна для комментария.

Посланники НАТО добиваются официального одобрения всеми 29 государствами — членами альянса военного плана защиты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в случае возможного нападения со стороны России. Без одобрения Турции НАТО может быть сложнее быстро укрепить свою оборону в Прибалтике и Польше.

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«Они [турки] берут в заложники восточноевропейцев, блокируя одобрение этого военного плана, пока не получат уступки», — приводит Reuters слова одного из своих источников. Второй источник назвал поведение Турции «разрушительным», в то время как НАТО пытается показать единство блока на фоне недавних заявлений президентов США и Франции, один из которых выразил скептицизм по поводу альянса, а второй заявил о «смерти мозга» у НАТО.

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В октябре Турция начала военную операцию на севере Сирии против курдских формирований YPG. На данный момент операция приостановлена в связи с достигнутыми договоренностями, согласно которым курды должны покинуть так называемую зону безопасности у турецкой границы глубиной 30 километров. В противном случае Анкара обещает возобновить операцию.

Авторы: Гаяна Демурина, Мария Бондаренко
Теги: Турция, НАТО
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