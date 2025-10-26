 Перейти к основному контенту
ПВО уничтожила еще четыре летевших на Москву дрона

Собянин: ПВО уничтожила еще четыре летевших на Москву дрона
Всего с начала суток 26 октября, по данным Собянина, было сбито шесть летевших на Москву дронов
Москва
Москва (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о четырех сбитых вечером 26 октября дронах, летевших на столицу. Сообщения были опубликованы в течение примерно 20 минут.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил он в 21:49.

Примерно через 15 минут после этого сообщения мэр заявил, что уничтожены еще два беспилотника, затем, менее чем через десять минут — еще один.

До этого два дрона были нейтрализованы около 5:00 и около 17:40 (время по сообщениям Собянина).

Минобороны сообщало о трех сбитых БПЛА над Московским регионом, начиная с ночи и до 20:00.

Четыре жителя Белгородской области пострадали в результате атаки дронов
Политика

Всего с начала суток 26 октября ПВО уничтожила около 150 дронов в различных регионах. Ночью было перехвачено 82 БПЛА — над восемью областями, Черным и Азовским морями. Еще 18 были уничтожены с 08:00 до 11:00; 25 — с 11:00 до 16:00 и 22 — с 16:00 до 20:00. В этим временные периоды большинство дронов ликвидировали над Белгородской областью.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

