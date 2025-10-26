На подлете к Москве снова сбили беспилотник
На Москву летел дрон, силы ПВО сбили его, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.
Ранее о сбитом беспилотнике мэр рассказал ночью. Минобороны сообщало о двух сбитых в Московском регионе БПЛА.
Всего прошедшей ночью над Россией было нейтрализовано 82 дрона — над восемью областями, Черным и Азовским морями. Еще 18 БПЛА были ликвидированы с 8:00 до 11:00 (в основном над Белгородской областью) и 25 — с 11:00 до 16:00 (большинство тоже над Белгородчиной).
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов