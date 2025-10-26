 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

На подлете к Москве снова сбили беспилотник

Москва
Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

На Москву летел дрон, силы ПВО сбили его, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Ранее о сбитом беспилотнике мэр рассказал ночью. Минобороны сообщало о двух сбитых в Московском регионе БПЛА.

Гладков сообщил о еще шести пострадавших в результате ударов дронов
Политика

Всего прошедшей ночью над Россией было нейтрализовано 82 дрона — над восемью областями, Черным и Азовским морями. Еще 18 БПЛА были ликвидированы с 8:00 до 11:00 (в основном над Белгородской областью) и 25 — с 11:00 до 16:00 (большинство тоже над Белгородчиной).

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Сергей Собянин беспилотники Москва
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Умер актер и театральный педагог Геннадий Назаров Общество, 17:50
На подлете к Москве снова сбили беспилотник Политика, 17:45
Полиция начала проверку после массовой драки в ресторане во Владикавказе Общество, 17:37
Как получить токены на кошелек без регистрации на криптобирже Крипто, 17:36
Как децентрализованные решения меняют финансовый сектор Отрасли, 17:33
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Фицо исключил участие Словакии в схемах ЕС по помощи Украине Политика, 17:23
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Без каких зданий нельзя представить современную Москву Стиль, 17:14
«Балтика» не смогла победить аутсайдера РПЛ Спорт, 17:13
Туск назвал «большое преимущество» России перед Западом Политика, 17:04
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Клуб Слуцкого вырвал ничью благодаря пенальти на 100-й минуте Спорт, 16:56