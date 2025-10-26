На подлете к Москве снова сбили беспилотник

Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

На Москву летел дрон, силы ПВО сбили его, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Ранее о сбитом беспилотнике мэр рассказал ночью. Минобороны сообщало о двух сбитых в Московском регионе БПЛА.

Всего прошедшей ночью над Россией было нейтрализовано 82 дрона — над восемью областями, Черным и Азовским морями. Еще 18 БПЛА были ликвидированы с 8:00 до 11:00 (в основном над Белгородской областью) и 25 — с 11:00 до 16:00 (большинство тоже над Белгородчиной).