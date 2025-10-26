 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В России за четыре часа уничтожили 22 украинских беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские средства ПВО с 16:00 до 20:00 мск сбили 22 украинских беспилотника, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Большую часть дронов— 19 — уничтожили над Белгородской областью. Еще два беспилотника перехватили над Калужской областью и один — над Московским регионом.

В Калужской области в 20:34 мск второй раз за день ввели ограничения на полеты в аэропорту Калуги (Грабцево), они еще действуют.

Мирный житель погиб при ударе дрона по грузовику в Белгородской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что днем силы ПВО уничтожили три дрона над территориями Ульяновского, Сухиничского и Жуковского муниципальных округов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В Белгородской области днем четыре человека пострадали в результате ударов украинских беспилотников.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

