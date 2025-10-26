В России за четыре часа уничтожили 22 украинских беспилотника
Российские средства ПВО с 16:00 до 20:00 мск сбили 22 украинских беспилотника, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Большую часть дронов— 19 — уничтожили над Белгородской областью. Еще два беспилотника перехватили над Калужской областью и один — над Московским регионом.
В Калужской области в 20:34 мск второй раз за день ввели ограничения на полеты в аэропорту Калуги (Грабцево), они еще действуют.
Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что днем силы ПВО уничтожили три дрона над территориями Ульяновского, Сухиничского и Жуковского муниципальных округов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
В Белгородской области днем четыре человека пострадали в результате ударов украинских беспилотников.
