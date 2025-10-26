 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Четыре жителя Белгородской области пострадали в результате атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгородской области четыре человека пострадали в результате ударов украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Одна из атак пришлась на участок автодороги вблизи села Таврово Белгородского района. Беспилотник упал на легковой автомобиль, в результате ранены мужчина и женщина. У обоих баротравмы, осколочные ранения головы и рук.

Жителям белгородских сел предложили уехать после удара ВСУ по плотине
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В районе села Графовка Шебекинского округа после еще одного удара дрона ранен мужчина. У него — осколочные ранения лица и бедра. А в селе Головчино Грайворонского округа при атаке дрона на грузовой автомобиль мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

В результате атак беспилотников повреждены здания и автомобили. Информацию о последствиях уточняют.

Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В период с 11:00 до 16:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 17 дронов в регионе.

В Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе временно объявляли ракетную опасность — с 16:02 до 16:15 мск. До этого Гладков сообщил, что шесть человек пострадали от ударов беспилотников ВСУ. Ранее десять человек госпитализировали после атаки ВСУ на поселок Маслова Пристань.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Вячеслав Гладков атака дронов Белгородская область
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил о еще шести пострадавших в результате ударов дронов
Политика
Мирный житель погиб при ударе дрона по грузовику в Белгородской области
Политика
На подлете к Москве снова сбили беспилотник
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
В Британии предупредили Киев об ущербе отношениям из-за дела экс-нардепа Политика, 20:58
У двух команд РПЛ возникли проблемы с перелетами Спорт, 20:55
В аэропорту Калуги второй раз за день ввели ограничения на полеты Политика, 20:50
Зеленский заявил о боях в Покровске после данных об окружении там ВСУ Политика, 20:46
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
В Краснодарском крае автомобиль пытался переехать толпу около клуба Общество, 20:36
Мэру Гюмри предъявили новое обвинение из-за слов о союзе с Россией Политика, 20:26
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
«Реал» впервые за полтора года победил «Барселону» Спорт, 20:23
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 20:00
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
ЦСКА впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд в КХЛ Спорт, 19:47
Четыре жителя Белгородской области пострадали в результате атаки дронов Политика, 19:44
Губернатор Калифорнии не исключил своего выдвижения на выборах президента Политика, 19:41