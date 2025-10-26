Четыре жителя Белгородской области пострадали в результате атаки дронов

Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгородской области четыре человека пострадали в результате ударов украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Одна из атак пришлась на участок автодороги вблизи села Таврово Белгородского района. Беспилотник упал на легковой автомобиль, в результате ранены мужчина и женщина. У обоих баротравмы, осколочные ранения головы и рук.

В районе села Графовка Шебекинского округа после еще одного удара дрона ранен мужчина. У него — осколочные ранения лица и бедра. А в селе Головчино Грайворонского округа при атаке дрона на грузовой автомобиль мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

В результате атак беспилотников повреждены здания и автомобили. Информацию о последствиях уточняют.

Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В период с 11:00 до 16:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 17 дронов в регионе.

В Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе временно объявляли ракетную опасность — с 16:02 до 16:15 мск. До этого Гладков сообщил, что шесть человек пострадали от ударов беспилотников ВСУ. Ранее десять человек госпитализировали после атаки ВСУ на поселок Маслова Пристань.