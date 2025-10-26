Гладков сообщил о еще шести пострадавших в результате ударов дронов

Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram

Еще шесть человек в Белгородской области пострадали от ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Трое — боец подразделения «Орлан», а также мужчина и женщина — ранены в Белгороде. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног и рук.

Еще трое, в том числе 14-летний подросток, пострадали в селе Дорогощь Грайворонского округа. Они получили баротравмы, ребенка доставляют в детскую областную клиническую больницу.

В Белгороде у двух многоквартирных домах, социальном и двух коммерческих объектах выбиты стекла, поврежден фасад. Повреждения также получили два частных дома и шесть легковых автомобилей. Под Белгородом в селе Таврово пробита кровля частного дома, в селе Ясные Зори в многоквартирном доме повреждены остекление, балкон и фасад.

Ранее 26 октября Гладков сообщил, что десять мирных жителей, включая двух несовершеннолетних, госпитализированы после атаки украинских военных на поселок Маслова Пристань в приграничном Шебекинском округе Белгородской области.

Также губернатор рассказал об ударе беспилотника по грузовому автомобилю в селе Илек-Кошары, в результате которого водитель был тяжело ранен и умер в больнице. Другой мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму в результате атаки дрона на легковой автомобиль в приграничном Грайворонском округе.

Таким образом, за день в регионе погиб один человек и более 15 получили ранения.