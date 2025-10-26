 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков сообщил о еще шести пострадавших в результате ударов дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Еще шесть человек в Белгородской области пострадали от ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Трое — боец подразделения «Орлан», а также мужчина и женщина — ранены в Белгороде. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног и рук.

Еще трое, в том числе 14-летний подросток, пострадали в селе Дорогощь Грайворонского округа. Они получили баротравмы, ребенка доставляют в детскую областную клиническую больницу.

В Белгороде у двух многоквартирных домах, социальном и двух коммерческих объектах выбиты стекла, поврежден фасад. Повреждения также получили два частных дома и шесть легковых автомобилей. Под Белгородом в селе Таврово пробита кровля частного дома, в селе Ясные Зори в многоквартирном доме повреждены остекление, балкон и фасад.

Десять человек пострадали при ударе ВСУ по поселку в Белгородской области
Политика

Ранее 26 октября Гладков сообщил, что десять мирных жителей, включая двух несовершеннолетних, госпитализированы после атаки украинских военных на поселок Маслова Пристань в приграничном Шебекинском округе Белгородской области.

Также губернатор рассказал об ударе беспилотника по грузовому автомобилю в селе Илек-Кошары, в результате которого водитель был тяжело ранен и умер в больнице. Другой мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму в результате атаки дрона на легковой автомобиль в приграничном Грайворонском округе.

Таким образом, за день в регионе погиб один человек и более 15 получили ранения.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Вячеслав Гладков Белгородская область раненые
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Десять человек пострадали при ударе ВСУ по поселку в Белгородской области
Политика
Мирный житель погиб при ударе дрона по грузовику в Белгородской области
Политика
Жителям белгородских сел предложили уехать после удара ВСУ по плотине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Почему мегаполису важен производственный потенциал Отрасли, 14:53
Песков заявил о невозможности решить конфликт на Украине за одну ночь Политика, 14:49
Фигурантами дела о хулиганстве стали 19 участников драки в ЖК «Прокшино» Общество, 14:46
Гладков сообщил о еще шести пострадавших в результате ударов дронов Политика, 14:43
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Как промышленная ипотека помогает в импортозамещении Дискуссионный клуб, 14:34
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как цифровые продукты стали драйверами роста МСП Отрасли, 14:33
В Генштабе рассказали о характеристиках ракеты «Буревестник» Политика, 14:32
Bloomberg узнал о проблемах с обещанным Трампом финансированием Газы Политика, 14:29
Aspace Development — о первом проекте в Москве Недвижимость, 14:29
Как меняется рынок майнинга в России Отрасли, 14:23
Петросян выиграла этап Гран-при, несмотря на падение с четверного прыжка Спорт, 14:16
Кремль не увидел предпосылок для саммита Путина и Трампа Политика, 14:12