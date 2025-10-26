 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Как уточнил Собянин, на месте падения обломков сбитого беспилотника работают специалисты экстренных служб. Подробности он не уточнил
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны уничтожили один дрон, который летел на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем телеграм-канале.

Над Брянской областью и Московским регионом сбили шесть беспилотников
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

После начала специальной военной операции регионы России периодически подвергаются атакам беспилотников Вооруженных сил Украины.

Накануне днем силы ПВО перехватили шесть беспилотников над территорией России — один над Московским регионом и еще пять над Брянской областью. Дроны уничтожили в период с 9:00 до 15:00 мск.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Москва беспилотники ПВО Сергей Собянин
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
На подлете к Москве сбили седьмой за ночь дрон
Политика
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести
Политика
Над Брянской областью и Московским регионом сбили шесть беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
В Чехии за два месяца удвоился приток украинских беженцев Политика, 05:35
В Хабаровске три человека погибли в ДТП из-за выехавшей на красный Audi Общество, 05:06
ПВО сбила летевший на Москву беспилотник Политика, 05:04
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Глава МИД КНДР посетит Россию и Белоруссию Политика, 04:36
Японская ракета-носитель стартовала и взяла курс на МКС Технологии и медиа, 04:16
В 200 км от Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,0 Общество, 04:09
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трое погибли и четверо пострадали в ДТП в Краснодарском крае Общество, 03:49
ТАСС сообщил о встречах Дмитриева с администрацией Трампа 26 октября Политика, 03:25
Трамп анонсировал подписание в Малайзии мира между Таиландом и Камбоджей Политика, 03:20
Более 50 тыс. человек вышли на протесты в Валенсии из-за наводнения Политика, 03:08
Трамп анонсировал скорое появление стабилизационных сил в Газе Политика, 02:40
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Исследователи обеспокоились развитием у ИИ «инстинкта самосохранения» Технологии и медиа, 02:27