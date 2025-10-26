ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
Средства противовоздушной обороны уничтожили один дрон, который летел на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем телеграм-канале.
После начала специальной военной операции регионы России периодически подвергаются атакам беспилотников Вооруженных сил Украины.
Накануне днем силы ПВО перехватили шесть беспилотников над территорией России — один над Московским регионом и еще пять над Брянской областью. Дроны уничтожили в период с 9:00 до 15:00 мск.
