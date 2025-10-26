Дмитриев анонсировал встречу конгрессменов США и представителей Думы
В скором времени пройдет встреча между представителями законодательных органов России и США, анонсировал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Он находится в США на переговорах. Одна из встреч прошла с конгрессвумен Анной Паулиной Луной.
«Она также подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов и представителей Думы, которая будет организована в ближайшее время и является важным диалогом между парламентами наших стран», — отметил Дмитриев.
Луна, по словам Дмитриева, — «одна из представителей конгресса, кто последовательно выступает за диалог между Россией и США».
Конгрессвумен в октябре получила от России рассекреченные документы об убийстве президента США Джона Кеннеди, они уже были опубликованы.
Советское досье охватывает период с 1959 по 1964 год и содержит документы о пребывании предполагаемого убийцы главы государства, Ли Харви Освальда, в СССР в течение около трех лет до преступления, об отношениях США и Союза во время предвыборной кампании Кеннеди, о взаимодействии СССР и США при расследовании и о предоставлении материалов для Президентской библиотеки Кеннеди.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов