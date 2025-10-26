Дмитриев анонсировал встречу конгрессменов США и представителей Думы

Дата встречи пока неизвестна, но она будет организована в ближайшее время, отметил Дмитриев. Он сообщил о подготовке таких контактов после диалога с конгрессвумен Анной Паулиной Луной

Анна Паулина Луна и Кирилл Дмитриев (Фото: kadmitriev / Telegram)

В скором времени пройдет встреча между представителями законодательных органов России и США, анонсировал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он находится в США на переговорах. Одна из встреч прошла с конгрессвумен Анной Паулиной Луной.

«Она также подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов и представителей Думы, которая будет организована в ближайшее время и является важным диалогом между парламентами наших стран», — отметил Дмитриев.

Луна, по словам Дмитриева, — «одна из представителей конгресса, кто последовательно выступает за диалог между Россией и США».

Конгрессвумен в октябре получила от России рассекреченные документы об убийстве президента США Джона Кеннеди, они уже были опубликованы.

Советское досье охватывает период с 1959 по 1964 год и содержит документы о пребывании предполагаемого убийцы главы государства, Ли Харви Освальда, в СССР в течение около трех лет до преступления, об отношениях США и Союза во время предвыборной кампании Кеннеди, о взаимодействии СССР и США при расследовании и о предоставлении материалов для Президентской библиотеки Кеннеди.