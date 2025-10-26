 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Дмитриев анонсировал встречу конгрессменов США и представителей Думы

Сюжет
Переговоры России и США
Дата встречи пока неизвестна, но она будет организована в ближайшее время, отметил Дмитриев. Он сообщил о подготовке таких контактов после диалога с конгрессвумен Анной Паулиной Луной
Анна Паулина Луна и&nbsp;Кирилл Дмитриев
Анна Паулина Луна и Кирилл Дмитриев (Фото: kadmitriev / Telegram)

В скором времени пройдет встреча между представителями законодательных органов России и США, анонсировал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он находится в США на переговорах. Одна из встреч прошла с конгрессвумен Анной Паулиной Луной.

«Она также подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов и представителей Думы, которая будет организована в ближайшее время и является важным диалогом между парламентами наших стран», — отметил Дмитриев.

Дмитриев анонсировал встречу конгрессменов США и представителей Думы
Video

Луна, по словам Дмитриева, — «одна из представителей конгресса, кто последовательно выступает за диалог между Россией и США».

В США раскрыли содержание советского досье об убийстве президента Кеннеди
Политика

Конгрессвумен в октябре получила от России рассекреченные документы об убийстве президента США Джона Кеннеди, они уже были опубликованы.

Советское досье охватывает период с 1959 по 1964 год и содержит документы о пребывании предполагаемого убийцы главы государства, Ли Харви Освальда, в СССР в течение около трех лет до преступления, об отношениях США и Союза во время предвыборной кампании Кеннеди, о взаимодействии СССР и США при расследовании и о предоставлении материалов для Президентской библиотеки Кеннеди.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Кирилл Дмитриев Конгресс США Госдума
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
