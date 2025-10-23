Трамп призвал Россию к немедленному прекращению огня после ввода санкций

Минфин США вводит санкции против «Роснефти» и «Лукойла». На фоне этого Трамп призвал Москву к немедленному прекращению огня

США призывают Россию к немедленному прекращению огня после введения санкций против «Роснефти» и «Лукойла». Об этом американский президент Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

«Министерство финансов США вводит санкции против крупных российских нефтяных компаний и призывает Москву немедленно согласиться на прекращение огня», — говорится в посте.

Во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, отвечая на вопрос о санкциях, Трамп сказал: «Мне казалось, что время еще есть. Мы ждали очень долго».

Минфин США в ночь с 22 на 23 октября объявил о введении дополнительных санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний в связи с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

Под ограничения попали дочерние компании «Лукойла» и «Роснефти», расположенные в России. В списке министерства 34 дочерние компании. «Все имущество и имущественные интересы указанных или заблокированных лиц, описанных выше, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или контроле лиц из США, заблокированы», — сообщило министерство.

Россия считает западные санкции незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что экономика России «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому у нее уже выработан «определенный иммунитет» против них.