Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп призвал Россию к немедленному прекращению огня после ввода санкций

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Минфин США вводит санкции против «Роснефти» и «Лукойла». На фоне этого Трамп призвал Москву к немедленному прекращению огня
ЛУКОЙЛ LKOH ₽6 056,5 -3,34% Купить
«Роснефть» ROSN ₽402 -2,42% Купить

США призывают Россию к немедленному прекращению огня после введения санкций против «Роснефти» и «Лукойла». Об этом американский президент Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

«Министерство финансов США вводит санкции против крупных российских нефтяных компаний и призывает Москву немедленно согласиться на прекращение огня», — говорится в посте.

Во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, отвечая на вопрос о санкциях, Трамп сказал: «Мне казалось, что время еще есть. Мы ждали очень долго».

США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
Политика

Минфин США в ночь с 22 на 23 октября объявил о введении дополнительных санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний в связи с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

Под ограничения попали дочерние компании «Лукойла» и «Роснефти», расположенные в России. В списке министерства 34 дочерние компании. «Все имущество и имущественные интересы указанных или заблокированных лиц, описанных выше, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или контроле лиц из США, заблокированы», — сообщило министерство.

Россия считает западные санкции незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что экономика России «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому у нее уже выработан «определенный иммунитет» против них.

Авторы

Теги
Теги
Персоны
Полина Харчевникова
Дональд Трамп прекращение огня санкции Россия
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Лента новостей
Трамп призвал Россию к немедленному прекращению огня после ввода санкций Политика, 01:03
