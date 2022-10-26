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США провели успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия

Пентагон провел испытания компонентов гиперзвукового оружия и счел их успешными
ВМС США оценили навигационное оборудование и коммуникационную работу гиперзвукового оружия. Испытания позволят разработать новый класс оружия. В этот же день в России прошла тренировка ядерного ответа на ядерный удар
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Военно-морские силы США вместе с армией запустили гиперзвуковую ракету в рамках ее испытаний и оценили навигационное оборудование и коммуникационную работу, сообщают американские ВМС.

«Это испытание является жизненно важным шагом в разработке общей гиперзвуковой ракеты военно-морского флота, состоящей из общего гиперзвукового планирующего корпуса (CHGB) и ракеты-носителя, которая будет использоваться как военно-морским флотом, так и армией с индивидуальными системами вооружения и пусковыми установками, адаптированными для запуска с моря или суши», — говорится в сообщении.

В этот же день в России под руководством президента Владимира Путина прошла тренировка по нанесению ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. В ходе учений по полигону Кура на Камчатке были запущены баллистические ракеты «Ярс» и «Синева».

Глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что в ходе тренировочного запуска отрабатывались задачи «нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника».

Пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер накануне сообщил, что Россия оповещала США о планах провести учения стратегических ядерных сил «Гром», которые проходят ежегодно. Он добавил, что у Вашингтона нет каких-либо свидетельств того, что Москва готовится применить ядерное оружие.

В прошлый раз учения сил стратегического сдерживания проводились 19 февраля. За их ходом наблюдал Путин вместе с белорусским президентом Александром Лукашенко.

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С 17 по 30 октября ВВС 14 стран-участниц НАТО проводят учения по отработке ядерного сдерживания Steadfast Noon. В них задействованы до 60 самолетов, маневры проходят над Бельгией, Великобританией и Северным морем.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
гиперзвуковая ракета военные учения ВМС США испытания
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