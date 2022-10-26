Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 октября
EUR ЦБ: 61,57 (+1,1) Инвестиции, 16:38
Курс доллара на 27 октября
USD ЦБ: 61,43 (+0,1) Инвестиции, 16:38
В Иране 13 человек погибли в результате стрельбы у мавзолея Шах-Черах Политика, 18:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:14
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 18:12
Ford ушел с российского рынка Бизнес, 18:11
ТАСС и RT узнали, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве Общество, 18:03
На Украине по всей стране вновь объявили воздушную тревогу Политика, 17:58
Норвежский суд назвал срок рассмотрения апелляции задержанного Якунина Общество, 17:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Останина уточнила, что не общалась с Минобороны насчет новых отсрочек Политика, 17:56
«Самый сложный» бюджет одобрен в первом чтении. Главное Экономика, 17:55
Россия и Белоруссия обсудят снятие лимита на число рейсов между странами Политика, 17:55
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 17:49
Автобренд Omoda выбрал города для открытия дилерских центров в России Авто, 17:43
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:33
NYT узнала, что Саудовская Аравия сорвала секретную сделку по нефти с США Политика, 17:32
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине по всей стране вновь объявили воздушную тревогу

26 октября тревога уже звучала по всей стране около 15:00. В Киеве это третья за день воздушная тревога
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

На Украине объявили воздушную тревогу на всей территории страны, следует из данных ресурсов, отслеживающих ситуацию.

Это уже второе за день объявление тревоги по всей стране. Днем тревогу объявляли то в восточных, центральных и южных областях, то в западных. В Киеве воздушную тревогу объявили уже в третий раз за текущий день.

После взрыва грузовика на Крымском мосту 8 октября, что привело к обрушению двух пролетов его автомобильной части и гибели четырех человек, Россия наносила массированные удары «по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины». Еще в апреле российское Минобороны предупреждало, что в ответ на диверсии и нанесение ударов украинскими войсками по объектам на территории России Москвой «будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве».

Материал дополняется.

Теги
Украина Воздушная тревога
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter