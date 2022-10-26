На Украине по всей стране вновь объявили воздушную тревогу

26 октября тревога уже звучала по всей стране около 15:00. В Киеве это третья за день воздушная тревога

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На Украине объявили воздушную тревогу на всей территории страны, следует из данных ресурсов, отслеживающих ситуацию.

Это уже второе за день объявление тревоги по всей стране. Днем тревогу объявляли то в восточных, центральных и южных областях, то в западных. В Киеве воздушную тревогу объявили уже в третий раз за текущий день.

После взрыва грузовика на Крымском мосту 8 октября, что привело к обрушению двух пролетов его автомобильной части и гибели четырех человек, Россия наносила массированные удары «по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины». Еще в апреле российское Минобороны предупреждало, что в ответ на диверсии и нанесение ударов украинскими войсками по объектам на территории России Москвой «будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве».



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