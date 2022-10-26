Зеленский подписал закон о национализации системообразующих банков

Закон предусматривает возможность правительства признать системообразующий банк неплатежеспособным, после чего он может быть куплен за одну гривну и национализирован. Сейчас в списке системообразующих значится 14 банков

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности национализации системообразующих банков республики. Документ размещен на сайте Верховной рады Украины.

«Государство в лице Министерства финансов Украины участвует в выводе с рынка (национализации. — РБК) системообразующего банка, по которому Национальным банком Украины принято решение об отнесении к категории неплатежеспособных», — говорится в тексте.

Отмечается, что подобная процедура предусмотрена в период проведения специальной военной операции России на территории Украины.

Согласно закону, Нацбанк может принять решение о признании системообразующего банка неплатежеспособным, после чего регулятор обязан известить об этом администрацию банка, а также правительство. Затем последнее должно решить, необходимо ли национализировать такой банк. В случае положительного заключения государство получает право выкупить акции банка у владельцев за одну гривну.

Сейчас в списке системообразующих значится 14 финансовых организаций. Среди них как государственные, так и частные украинские банки, включая Ощадбанк, Приватбанк и Альфа-банк-Украина.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин ее целями назвал защиту населения Донбасса «от геноцида», «демилитаризацию» и «денацификацию страны». Украина разорвала дипломатические отношения с Россией и ввела военное положение.

После начала спецоперации Зеленский утвердил указ о передаче в пользу Украины и ее народа 903 объектов, принадлежащих России. Согласно документу, изъятие такой собственности в стране будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. В августе он заявил о конфискации $765 млн российских активов.



Западные страны также рассматривают возможность передачи изъятых активов России Киеву. 25 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что конфискация активов является целью Брюсселя, но для этого необходима правовая база.

Всего после 24 февраля западными странами было заморожено около половины золотовалютных резервов России, или порядка $300 млрд. Это без учета активов российских миллиардеров, физических и юридических лиц, попавших под санкции.

В Кремле говорили, что, если зарубежные страны примут меры по изъятию российских активов в пользу Киева, «это будет фактически прямое воровство», что потребует ответа Москвы. Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что «воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило».