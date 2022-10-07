Суд в Сочи дал водителю, который вез Собчак и совершил ДТП, два года колонии

Везшему Собчак во время ДТП в Сочи водителю дали два года колонии

ДТП произошло в Адлере год назад. В результате погиб пассажир автомобиля, с которым столкнулся Mercedes, где ехала Собчак. Она указывала, что водитель пошел на обгон, но его никто «не подгонял»

Video

Адлерский районный суд Сочи вынес приговор в отношении Олега Цоя, водителя Mercedes, который попал в ДТП год назад на трассе Адлер — Красная поляна, в результате чего погиб один человек, сообщается на YouTube-канале Краснодарского краевого суда. В момент ДТП в Mercedes находилась журналистка Ксения Собчак.

Против Цоя после ДТП возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Осужденный признал свою вину, а также заявил о готовности возместить пострадавшим ущерб.

Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии поселения с лишением на три года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ДТП произошло 9 октября 2021 года. Цой во время обгона выехал на встречную полосу и превысил скорость, произошло столкновение Mercedes и Volkswagen Polo. Один пассажир Volkswagen скончался на месте, водитель и другой пассажир получили травмы различной степени тяжести.

Собчак во время ДТП получила сотрясение мозга и ушибы. Она рассказала, что машина и водитель были не ее и Цоя никто не подгонял, решение об обгоне было его «личным». Собчак проходила по делу как свидетель, ее вызывали на допрос. Коммерческий директор телеведущей Кирилл Суханов говорил, что она собиралась оказать денежную помощь семьям погибшей и пострадавших в этом ДТП.