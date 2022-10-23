Чиков сообщил о наказании главы пензенского СК из-за дела по мобилизации

Первое уголовное дело в России за уклонение от мобилизации было возбуждено в начале октября в Пензенской области. Спустя несколько дней его отменили, а главе регионального СК было вынесено неполное служебное соответствие

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава управления СКР по Пензенской области Владимир Архангельский привлечен к дисциплинарной ответственности за незаконное возбуждение первого в России уголовного дела об уклонении от призыва по мобилизации, написал в своем телеграм юрист Павел Чиков и приложил фотографии решения по делу.

«За незаконное возбуждение уголовного дела об уклонении от призыва по мобилизации глава управления СКР по Пензенской области привлечен к дисциплинарной ответственности. Ему вынесено неполное служебное соответствие», — заявил юрист.

На сайте СК по Пензенской области врио руководителя следственного управления значится полковник юстиции Владимир Архангельский.

Чиков добавил, что обвиняемый в уклонении Максим Моисеев также намерен обратиться в суд с иском о реабилитации.

О частичной мобилизации в России объявил президент Владимир Путин 21 сентября. Согласно разъяснениям Минобороны, подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет, а также граждане, имеющие боевой опыт. Приоритетными критериями считаются не воинские звания, а военно-учетные специальности: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

О возбуждении первого уголовного дела за уклонение от мобилизации управление Следственного комитета по Пензенской области сообщило 5 октября. По данным ведомства, мужчину «надлежащим образом» уведомили о необходимости явиться в администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района, откуда его должны были затем отправить в военкомат «в рамках мероприятий, предусмотренных частичной мобилизацией». Однако гражданин, «не имея законных оснований для освобождения от военной службы, по повестке не явился».



Как сообщал Чиков, мужчину задержали «при силовой поддержке ОМОНа» и отправили в СИЗО в связи с тем, что тот отказался подписать повестку в военкомат. Имя задержанного не уточнялось, сообщалось только, что ему 32 года.

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Дело против мужчины завели по ч. 1 ст. 328 УК (уклонение от призыва при отсутствии законных оснований для освобождения от службы). Она предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб., принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до полугода или лишение свободы на срок до двух лет.

В то же время, как указывал Чиков, согласно разъяснениям Верховного суда, эта статья Уголовного кодекса применяется к гражданам, которые уклоняются от призыва на срочную военную службу, такой пункт есть в постановлении пленума Верховного суда (ВС) от апреля 2008 года. Также ВС рекомендовал учитывать, что призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Поэтому лица старше 27 лет могут преследоваться в уголовном порядке только в том случае, если совершили преступление «до указанного возраста, при условии, что не истекли сроки давности привлечения их к уголовной ответственности», говорится в постановлении пленума Верховного суда.

7 октября юрист сообщил об отмене уголовного дела прокуратурой Пензенской области.