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СМИ узнали о планах Трампа уволить глав Пентагона и ЦРУ

По данным источников Axios, список лиц, которых Трамп хочет отправить в отставку в случае переизбрания, значительно длиннее, но первые в очереди — главы Минобороны, ЦРУ и ФБР
Джина Хэспел
Джина Хэспел (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на второй срок планирует сразу же уволить директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джину Хаспел и министра обороны Марка Эспера. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника.

По словам собеседников издания, он также собирается отправить в отставку директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя. Ранее о том, что президент обсуждает этот вопрос со своими советниками, написала The Washington Post.

Источники Axios утверждают, что список лиц, которых хочет уволить Трамп, значительно длиннее, но руководители ЦРУ, ФБР и Пентагона — в приоритете. Один из собеседников добавил также, что Хаспел и Рэя презирают в ближнем окружении президента и не доверяют им. По его словам, если бы не предстоящие 3 ноября выборы, Трамп бы уже отправил их в отставку.

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Фото:Аарон П. Бернштейн / VCG Photo

По словам собеседника издания, Хаспел «видит свою работу в манипулировании людьми и результатами», что «породило много подозрений относительно ее мотивов». При этом источник, близкий к ЦРУ, заявил, что глава разведуправления, согласно слухам, сама планирует уйти из ведомства вне зависимости от итогов выборов.

Что касается главы ФБР, по данным Axios, президент недоволен тем, что тот не начал расследование в отношении Хантера Байдена (сына Джо Байдена, соперника Трампа на предстоящих выборах). Претензии Трампа также вызвало заявления Рэя о том, что ведомство не выявило «широко распространенных фальсификаций на выборах, в том числе с отправкой бюллетеней по почте».

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Как пишет Axios, отношения Трампа с Эспером ухудшились летом, когда глава Пентагона отказался направить военных на разгон протестующих против расовой несправедливости. Тогда президент США заявил изданию, что не собирается увольнять министра обороны, но источник Axios утверждает, что Трампу посоветовали подождать до выборов и заменить Эспера. В сентябре NBC сообщил, что новым главой Пентагона может стать Роберт Уилки, который возглавляет Министерство по делам ветеранов.

Трамп также недоволен генпрокурором Уильямом Барром: по словам источников Axios, тот тормозит выпуск расследования спецпрокурора Джона Дарема, который ведет проверку законности сбора информации о президентской кампании 2016 года. Как заявил собеседник издания, Трамп надеется, что документ станет «сенсационным». Источник отметил при этом, что четких планов по замене Барра у президента пока нет.

Пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир заявил, что у администрации президента нет никаких кадровых объявлений и «было бы неуместно строить предположения об изменениях после выборов».

Кристофер Рэй занимает должность директора ФБР с августа 2017 года, Джина Хаспел руководит ЦРУ с мая 2018-го, а Марк Эспер возглавляет Пентагон с июля 2019-го.

Автор
Наталия Анисимова
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