СМИ узнали о планах Трампа уволить глав Пентагона и ЦРУ

По данным источников Axios, список лиц, которых Трамп хочет отправить в отставку в случае переизбрания, значительно длиннее, но первые в очереди — главы Минобороны, ЦРУ и ФБР

Джина Хэспел (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на второй срок планирует сразу же уволить директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джину Хаспел и министра обороны Марка Эспера. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника.

По словам собеседников издания, он также собирается отправить в отставку директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя. Ранее о том, что президент обсуждает этот вопрос со своими советниками, написала The Washington Post.

Источники Axios утверждают, что список лиц, которых хочет уволить Трамп, значительно длиннее, но руководители ЦРУ, ФБР и Пентагона — в приоритете. Один из собеседников добавил также, что Хаспел и Рэя презирают в ближнем окружении президента и не доверяют им. По его словам, если бы не предстоящие 3 ноября выборы, Трамп бы уже отправил их в отставку.

По словам собеседника издания, Хаспел «видит свою работу в манипулировании людьми и результатами», что «породило много подозрений относительно ее мотивов». При этом источник, близкий к ЦРУ, заявил, что глава разведуправления, согласно слухам, сама планирует уйти из ведомства вне зависимости от итогов выборов.