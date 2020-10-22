WP узнала об обсуждении Трампом увольнения директора ФБР

Президент недоволен, что Кристофер Рэй не расследует предполагаемые коррупционные преступления Джо Байдена. Двумя днями ранее Трамп призывал ФБР начать расследование против своего соперника на выборах

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Президент США Дональд Трамп в последнее время неоднократно обсуждал со своими советниками вопрос отставки директора Федерального бюро расследований Кристофера Рэя. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, глава государства разочарован в Рэе, поскольку ФБР не инициировало расследование против соперника Трампа на президентских выборах демократа Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп обвиняет Байдена в коррупции и пособничеству бизнесу своего сына в период правления Барака Обамы, когда Байден-старший был вице-президентом.

По мнению Трампа, Байден использовал служебное положение и оказывал протекцию украинской частной компании Burisma, в совет директоров которой входил его сын. Кроме того, он оказывал давление на бывшего президента Украины Петра Порошенко и требовал отставки генпрокурора страны Шокина, который вел расследование в отношении Burisma.

Знакомые с обсуждениями вопроса в Белом доме источники издания утверждают, что Трамп хочет от директора ФБР официальных заявлений на фоне публикаций New York Post, в которых говорится о переписке Хантера Байдена с топ-менеджером Burisma Вадимом Пожарским.