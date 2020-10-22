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WP узнала об обсуждении Трампом увольнения директора ФБР

Президент недоволен, что Кристофер Рэй не расследует предполагаемые коррупционные преступления Джо Байдена. Двумя днями ранее Трамп призывал ФБР начать расследование против своего соперника на выборах
Фото:Аарон П. Бернштейн / VCG Photo
Фото: Аарон П. Бернштейн / VCG Photo

Президент США Дональд Трамп в последнее время неоднократно обсуждал со своими советниками вопрос отставки директора Федерального бюро расследований Кристофера Рэя. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, глава государства разочарован в Рэе, поскольку ФБР не инициировало расследование против соперника Трампа на президентских выборах демократа Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп обвиняет Байдена в коррупции и пособничеству бизнесу своего сына в период правления Барака Обамы, когда Байден-старший был вице-президентом.

По мнению Трампа, Байден использовал служебное положение и оказывал протекцию украинской частной компании Burisma, в совет директоров которой входил его сын. Кроме того, он оказывал давление на бывшего президента Украины Петра Порошенко и требовал отставки генпрокурора страны Шокина, который вел расследование в отношении Burisma.

Трамп потребовал от ФБР расследовать дело Байдена
Политика
Дональд Трамп

Знакомые с обсуждениями вопроса в Белом доме источники издания утверждают, что Трамп хочет от директора ФБР официальных заявлений на фоне публикаций New York Post, в которых говорится о переписке Хантера Байдена с топ-менеджером Burisma Вадимом Пожарским.

Ранее на этой неделе директор национальной разведки при администрации президента Джорн Рэтклифф заявил, что слив переписки Хантера-младшего не является результатом российской дезинформационной кампании. Директор ФБР в ответ на это сказал, что ему «нечего добавить».

Источники WP заявляют, что Трамп считает назначение Рэя на пост директора бюро одним из своих худших кадровых решений. Они обращают внимание, что действия Рэя непублично осуждали глава администрации Белого дома Марк Медоуз и советник Трампа Дэн Скавино.

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Трамп призвал посадить в тюрьму семью Байденов
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Дональд Трамп

В связи с этим президент высказывает мысли, что в случае своей победы на предстоящих 3 ноября президентских выборах Рэй будет отправлен в отставку. При этом мнение Трампа может поменяться в зависимости от результатов голосования и от того, останется ли в американском сенате республиканское большинство.

В ответ на запрос газеты заместитель пресс-секретаря Белого дом Джадд Дир сообщил, что администрация не спекулирует на кадровых вопросах. «если президент кому-то не доверяет, он сообщит вам об этом», — сказал Дир. В ФБР отказались от комментариев.

Во время предвыборного митинга в штате Джорджия 17 октября Трамп заявил о необходимости посадить в тюрьму Джо Байдена и его сына, а также бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, обвинив их в создании преступной организации. Во время общения с избирателями в Аризоне 20 октября президент призвал ФБР начать расследование против Байдена. Он сказал, что не знает причин, по которым бюро до сих пор не начало дело против Байдена и посоветовал журналистам обратиться с этим вопросом к директору ФБР.

В 2017 году Трамп уволил предыдущего главу бюро Джеймса Коми. Президент остался недоволен его решением в процессе расследования против экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон, чьи действия могли привести к утечке секретных данных. ФБР начало проверку до президентских выборов 2016 года, но не нашло поводов для возбуждения дела. Однако сама Клинтон заявляла, что именно действия директора ФБР привели к ее поражению на выборах.

Автор
Михаил Котляр
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