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Политика ,  
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СМИ назвали нового претендента на пост главы Пентагона

Источники NBC утверждают, что военное ведомство может возглавить бывший советник Кондолизы Райс
Роберт Уилки
Роберт Уилки (Фото: Alex Brandon / AP )

Новым главой Министерства обороны США может стать Роберт Уилки, который в настоящее время возглавляет Министерство по делам ветеранов. Как сообщает NBC News, с ним уже провели переговоры представители Белого дома на случай, если президент Дональд Трамп решится на отставку действующего руководителя Пентагона Марка Эспера.

Источники издания в президентской администрации сообщили, что с Уилки в августе лично разговаривал и президент. При этом речь шла о том, чтобы назначить его временно исполняющим обязанности министра обороны.

Собеседники NBC News сообщили, что летом Уилки был не единственным претендентом на замену Эсперу. Однако его кандидатура могла стать приоритетной по той причине, что на пост министра по делам ветеранам его утверждал Сенат, а потому Трампу не потребуется согласие верхней палаты Конгресса для того, чтобы перевести его на другую должность.

При этом пока неясно, решится ли Трамп на замену главы Пентагона до или после ноябрьских выборов. Существует и вариант, при котором свой пост все же сохранит Эспер.

Ранее сообщалось о разногласиях между президентом и министром обороны. Например, на этой неделе Эспер заявил, что намерен лишить бюджетного финансирования издание Stars and Stripes, освещающего деятельность американских военных и издающегося со времен Гражданской войны 1860-х годов прошлого века. Трамп на это ответил, что «США не позволят этого сделать».

В середине августа агентство Reuters сообщало, что Трампу не понравились и другие действия Эспера. Например, министр обороны отказался отправлять военнослужащих для подавления беспорядков, возникших в результате действий активистов движения Black Lives Matter. Помимо этого глава Пентагона запретил использование в американской армии флага Конфедерации (проигравшей Гражданскую войну в США), тогда как Трамп заявлял, что разрешение этого знамени подпадает под поправку в Конституцию о свободе слова.

Марк Эспер возглавил Пентагон в 2019 году. За время президентства Трампа эту должность также занимали Джеймс Мэттис, а также Патрик Шэнахэн (в качестве и.о.).

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Уилки руководит Министерством по делам ветеранов с 2018 года. Ранее он трудился в Пентагоне, а также был советником Кондолизы Райс, которая на тот момент (в середине 2000-х) была советником президента Джорджа Буша младшего по национальной безопасности.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Пентагон, Дональд Трамп
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