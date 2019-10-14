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Политика ,  
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Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
С таким обращением к согражданам президент Украины обратился в преддверии Дня защитника страны. Он призвал не поддаваться на провокации во время митингов 14 октября
Владимир Зеленский (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».

Глава государства отметил, что «понимает страх» сограждан относительно того, как дальше будет развиваться урегулирование ситуации в Донбассе. «20 мая (день инаугурации Зеленского. — РБК) я поклялся всеми делами защищать суверенитет и независимость Украины. Я верен этой клятве и намерен оставаться верным ей всегда», — сказал Зеленский.

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«Прошу вас — будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения», — написал украинский лидер.

Он призвал украинцев «своими же руками не делать подарков недругам». «Они мечтают увидеть в наших рядах распри, ссоры и хаос. И очень боятся, что украинцы будут едиными и сплоченными», — написал Зеленский, призвав сограждан «на зависть всем» доказать, что украинцы «свободный, цивилизованный, а главное — мудрый народ».

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Новый митинг в Киеве против «формулы Штайнмайера». Фоторепортаж

На 14 октября на Украине запланированы несколько акций, среди которых и марш против подписания Украиной «формулы Штайнмайера». Ранее в нескольких украинских городах уже состоялись подобные акции под лозунгам «Нет капитуляции». Самые масштабные из них состоялись в Киеве.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс
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