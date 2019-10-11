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Путин заявил о неспособности Зеленского развести войска в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение войск в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Договорились о разводе сил, но никак действующий президент [Украины] не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит», — пояснил Путин.

Материал дополняется.

Автор: Артём Губенко
Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, Донбасс
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