Горбачев назвал цель выхода США из договора по ракетам средней дальности

Выход Соединенных Штатов из договора о РСМД означает объявление новой гонки вооружений, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев. По его мнению, Вашингтон стремится освободиться от любых ограничений и обязательств

Михаил Горбачев (Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / ТАСС)

​Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев оценил планы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности как стремление Вашингтона подорвать основы мировой системы безопасности, сложившейся после Второй мировой войны. Об этом он заявил в колонке, опубликованной в газете The New York Times. По его словам, в мире объявлена «новая гонка вооружений».

При этом Горбачев заявил, что настоящей целью действующей администрации Дональда Трампа является избавление США от «любых обязательств, любых ограничений».

«При наличии достаточной политической воли любые проблемы соблюдения существующих договоров могут быть решены. Но, как мы видели в течение последних двух лет, президент Соединенных Штатов преследует совершенно иную цель — это освобождение Соединенных Штатов от любых обязательств, любых ограничений, и не только в отношении ядерных ракет», — написал экс-президент СССР.

Горбачев охарактеризовал подписанный им договор о РСМД как «грандиозное достижение» и обвинил Вашингтон в стремлении «уничтожить всю систему международных договоров и соглашений, которые служили основой мира и безопасности после Второй мировой войны».

Ранее он назвал отказ от договора о ракетах средней и меньшей дальности ошибкой. «Разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя. Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума?» — сказал тогда Горбачев.

Президент Владимир Путин также заявил об угрозе начала новой гонки вооружений при отказе стран от стратегических договоров в этой области. «Если вы обратили внимание, а мы обратили внимание: конгресс США уже включил расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ракетам средней и меньшей дальности», — заявил он 24 октября на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским премьером Джузеппе Конте.

Дональд Трамп объявил о намерении выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности 21 октября. По его мнению, Россия нарушила положения этого документа. Предыдущая администрация Барака Обамы также неоднократно обвиняла Москву в нарушении договора о РСМД.

Позже советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во время визита в Москву подчеркнул, что ракеты, о которых идет речь в ДРСМД, производят не только США и Россия, но также Китай и Северная Корея, поэтому об ограничении этого вида вооружений невозможно договориться на двусторонней основе. «И получается очень необычная конфигурация, ситуация для США и России: двусторонний договор теперь уже не является монопольным договором», — сказал тогда Болтон.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 1987 году подписали президент СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган.