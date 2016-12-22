ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,32 65,13 EUR Нал. 75,35 74,12 USD Бирж. 65,59 -0,09 EUR Бирж. 74,62 -0,20 USD ЦБ. 65,75 +0,12 EUR ЦБ. 74,99 -0,10 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6531,00 -16,00 IMOEX 2331,59 -0,21% RTSI 1120,69 -0,39% Brent 76,70 -0,07% DJIA 24984,55 +1,63% Nasdaq 7318,34 +3,02%
Горбачев назвал цель выхода США из договора по ракетам средней дальности
Лента новостей
В Краснодарском крае селевой поток повредил нефтепровод «Транснефти» 09:04, Общество Не жди дедлайна: есть вещи, которые невозможно сделать за один день 09:00, РБК и Инвитро В Китае женщина ранила ножом 14 детей 08:59, Общество Недалеко от Курильских островов за 10 минут произошли два землетрясения 08:40, Общество В Приморье 12 кандидатов в губернаторы края подали документы в избирком 08:37, Политика Ultra-прочность: обзор идеального ноутбука для путешествий 08:30, РБК и Lenovo Горбачев назвал цель выхода США из договора по ракетам средней дальности 08:26, Политика ФСО проследит за влиянием майского указа на жизнь россиян 08:16, Общество Рыночные биотехнологии: можно ли заработать на стволовых клетках 08:06, Quote Полеты ряда F-35 приостановили из-за проблем с топливной системой 07:51, Технологии и медиа С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 07:32, РБК и Canon Компания Усманова доплатит метро за право обработки данных с его касс 07:30, Технологии и медиа СМИ узнали о намерении уволенной ведущей NBC добиться выплаты ​$50 млн 07:16, Общество В России резко выросли цены на сахар 07:02, Бизнес WSJ узнала о решении Китая отказаться от покупок нефти в Иране 06:43, Экономика Депутат Рады предостерег Киев от разрыва договора по Азовскому морю 06:40, Политика WP узнала о намерении Трампа отправить 1000 военных на границу с Мексикой 06:11, Политика Стали известны даты перерыва в выдаче полисов ОМС нового образца 06:04, Общество Минтруд решил настоять на взыскании долгов по зарплате без суда 06:00, Экономика Секретный ингредиент иатльянской кухни — для завтрака, обеда и ужина 05:59, РБК и Barilla Созданную компьютером картину продали на аукционе за $432,5 тыс. 05:26, Общество Google уволила 48 сотрудников из-за обвинений в домогательствах 04:47, Общество Белый дом заявил о единственном телефоне Дональда Трампа 04:24, Политика Аксенов назначил седьмого за четыре года министра транспорта Крыма 04:10, Политика Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 03:59, РБК и Philips Адвокат рассказал о грозящем программисту Лисову пожизненном сроке в США 03:45, Общество Землетрясение в Греции вызвало цунами в Средиземном море 03:35, Общество Bloomberg узнал о планах компании Маска SpaceX взять кредит на $500 млн 03:19, Бизнес
Горбачев назвал цель выхода США из договора по ракетам средней дальности
Политика, 08:26
0
Горбачев назвал цель выхода США из договора по ракетам средней дальности
Выход Соединенных Штатов из договора о РСМД означает объявление новой гонки вооружений, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев. По его мнению, Вашингтон стремится освободиться от любых ограничений и обязательств
Михаил Горбачев (Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / ТАСС)

​Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев оценил планы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности как стремление Вашингтона подорвать основы мировой системы безопасности, сложившейся после Второй мировой войны. Об этом он заявил в колонке, опубликованной в газете The New York Times. По его словам, в мире объявлена «новая гонка вооружений».

При этом Горбачев заявил, что настоящей целью действующей администрации Дональда Трампа является избавление США от «любых обязательств, любых ограничений».

«При наличии достаточной политической воли любые проблемы соблюдения существующих договоров могут быть решены. Но, как мы видели в течение последних двух лет, президент Соединенных Штатов преследует совершенно иную цель — это освобождение Соединенных Штатов от любых обязательств, любых ограничений, и не только в отношении ядерных ракет», — написал экс-президент СССР.

Горбачев охарактеризовал подписанный им договор о РСМД как «грандиозное достижение» и обвинил Вашингтон в стремлении «уничтожить всю систему международных договоров и соглашений, которые служили основой мира и безопасности после Второй мировой войны».

Путин пообещал быстрый и эффективный ответ на выход США из ДРСМД
Политика

Ранее он назвал отказ от договора о ракетах средней и меньшей дальности ошибкой. «Разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя. Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума?» — сказал тогда Горбачев.

Президент Владимир Путин также заявил об угрозе начала новой гонки вооружений при отказе стран от стратегических договоров в этой области. «Если вы обратили внимание, а мы обратили внимание: конгресс США уже включил расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ракетам средней и меньшей дальности», — заявил он 24 октября на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским премьером Джузеппе Конте.

По жесткому сценарию: изменит ли Трамп решение о выходе из договора РСМД
Политика

Дональд Трамп объявил о намерении выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности 21 октября. По его мнению, Россия нарушила положения этого документа. Предыдущая администрация Барака Обамы также неоднократно обвиняла Москву в нарушении договора о РСМД.

Позже советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во время визита в Москву подчеркнул, что ракеты, о которых идет речь в ДРСМД, производят не только США и Россия, но также Китай и Северная Корея, поэтому об ограничении этого вида вооружений невозможно договориться на двусторонней основе. «И получается очень необычная конфигурация, ситуация для США и России: двусторонний договор теперь уже не является монопольным договором», — сказал тогда Болтон.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 1987 году подписали президент СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Михаил Горбачев , выход
Главное
ФСО проследит за влиянием майского указа на жизнь россиян Общество
Материалы по теме
Лавров назвал сроки выхода США из Договора о РСМД Политика
Путин пообещал быстрый и эффективный ответ на выход США из ДРСМД Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter