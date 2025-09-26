 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Песков назвал безответственными угрозы Зеленского

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Kylie Cooper / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский пытается повлиять на западных партнеров с помощью безответственных заявлений и пустых угроз, которые свидетельствуют об отсутствии желания заключить мир. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу РБК оценить реальность угроз, которые были в последних заявлениях президента Украины о том, что представители российской власти «должны знать, где находятся бомбоубежища».

«Зеленский, очевидно, продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы своих кормильцев, предполагаемых, а этими кормильцами теперь должны стать европейцы, чтобы их убедить в том, что он хороший вояка и удачливый вояка. Поэтому он сыплет угрозами направо-налево, что звучит достаточно безответственно», — сказал Песков.

По его словам, такие заявления свидетельствуют о том, что в Киеве продолжают думать о войне, а не о мире.

Зеленский назвал перемирие условием проведения выборов на Украине
Политика
Владимир Зеленский

«Между тем, реальное положение дел на фронтах свидетельствует об обратном. С каждым днем положение и переговорная позиция Украины ухудшаются», — резюмировал Песков.

Советуя российскому истеблишменту знать, где находятся бомбоубежища, Зеленский заявил, что, если Киев получит от Вашингтона новое дальнобойное оружие, то использует его. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ предупредил, что «Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет».

