Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за убийства венгра при мобилизации

Фото: София Гатилова / Reuters

Посла Украины в Будапеште вызвали в МИД Венгрии в связи с гибелью в Закарпатье венгерского гражданина, которого насильно мобилизовали для участия в боевых действиях. Об этом сообщает Index.hu.

Издание приводит слова заместителя министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяра, который рассказал об инциденте.

«Мы вызвали посла Украины в Будапеште после того, как украинские офицеры на призывном пункте в Закарпатье во время принудительной мобилизации избили венгерского мужчину, который впоследствии скончался от полученных травм», — написал он.

Он добавил, что мужчину избили железным прутом после задержания, затолкали его в фургон и доставили в призывной пункт. Членам его семьи сказали, «что все в порядке, однако задержанный в итоге скончался от полученных травм».

«Венгр был убит на Украине, потому что не хотел участвовать в войне. Мы глубоко сочувствуем семье, мы на ее стороне», — заключил Мадьяр.

Как пишет Index.hu, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на произошедшее.

«Мои искренние соболезнования семье венгерского мужчины, погибшего в результате украинской принудительной мобилизации. В эти трудные часы мы на вашей стороне», — написал Орбан.

В Закарпатье есть районы компактного проживания этнических венгров, многие из которых имеют гражданство Венгрии и Украины.

Ранее МИД Украины вызвал посла Венгрии Антала Хейзера, обвинив венгерские политические силы во втягивании Киева во внутриполитическую борьбу. Как писали «Европейская правда» и «РБК Украина», поводом для вызова посла могла стать начавшаяся в Венгрии рекламная кампания, где ключевого соперника Орбана, лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, сравнивают с президентом Украины Владимиром Зеленским и выставляют обоих «марионетками».

В мае Служба безопасности Украины заявила о разоблачении агентов военной разведки Венгрии. Спецслужба утверждала, что двое бывших украинских военных по указанию венгерской разведки собирали информацию о военных силах и технике в Закарпатской области.

Спустя несколько дней в центре Будапешта венгерские силовики задержали украинца, которому ранее запретили въезд в страну из-за обвинений в шпионаже. Мужчину выслали из Венгрии. Позже власти Венгрии заявили о выявлении еще двух украинских шпионов.