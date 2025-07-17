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Военная операция на Украине ,  
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Венгрия ввела санкции против трех украинских военачальников

Сюжет
Военная операция на Украине
Будапешт принял меры по запрету на въезд всех украинских военачальников, не дожидаясь европейских ограничений. Это произошло после сообщений о смерти венгра, избитого украинскими офицерами на призывном пункте в Закарпатье
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Власти Венгрии решили ввести санкции против трех украинских военачальников, не дожидаясь европейских ограничений, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

«Сегодня мы приняли меры по запрету на въезд всех этих трех лиц на территорию Венгрии», — цитирует его ТАСС. Речь идет о начальнике Штаба сухопутных войск Украины, командующем Западным оперативным командованием и начальнике мобилизационного управления Министерства обороны Украины.

Меры Венгрия анонсировала после гибели своего гражданина, которого избили сотрудники военкомата. «В Брюсселе мы инициировали включение в санкционный список всех лиц, ответственных за гибель венгра во время принудительного призыва. Мы требуем привлечения к ответственности трех сотрудников Министерства обороны Украины и руководства армии, которые руководят принудительным призывом», — сказал Сийярто накануне (цитата по Index.hu).

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Петер Сийярто

Ранее в июле министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр рассказал, что Будапешт вызвал посла Украины из-за смерти венгра, избитого украинскими офицерами на призывном пункте в Закарпатье во время принудительной мобилизации.

По его словам, мужчину избили железным прутом после задержания, затолкали его в фургон и доставили в призывной пункт. Членам его семьи сказали, «что все в порядке, однако задержанный в итоге скончался от полученных травм». 

Спикер МИД Украины Георгий Тихий назвал заявление Будапешта о гибели венгра манипулятивным. Он добавил, что если Венгрия действительно обеспокоена судьбой этнических венгров на Украине, то должна сосредоточить усилия на воздействии на Россию.

Отношения Украины и Венгрии в 2025 году обострились, они характеризуются регулярными дипломатическими конфликтами, взаимными обвинениями в шпионаже и сдерживанием евроинтеграционных процессов. Главные причины — неурегулированный вопрос венгерского меньшинства в Закарпатье, противоречия по вопросам энергетики и жесткая позиция Будапешта по участию в поддержке Киева на уровне Евросоюза.

Так, в мае страны обменялись высылками дипломатов. Сийярто заявлял, что Киев «никоим образом не соответствует условиям, необходимым для вступления в ЕС».

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Венгрия Петер Сийярто Украина
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