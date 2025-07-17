Венгрия ввела санкции против трех украинских военачальников
Власти Венгрии решили ввести санкции против трех украинских военачальников, не дожидаясь европейских ограничений, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
«Сегодня мы приняли меры по запрету на въезд всех этих трех лиц на территорию Венгрии», — цитирует его ТАСС. Речь идет о начальнике Штаба сухопутных войск Украины, командующем Западным оперативным командованием и начальнике мобилизационного управления Министерства обороны Украины.
Меры Венгрия анонсировала после гибели своего гражданина, которого избили сотрудники военкомата. «В Брюсселе мы инициировали включение в санкционный список всех лиц, ответственных за гибель венгра во время принудительного призыва. Мы требуем привлечения к ответственности трех сотрудников Министерства обороны Украины и руководства армии, которые руководят принудительным призывом», — сказал Сийярто накануне (цитата по Index.hu).
Ранее в июле министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр рассказал, что Будапешт вызвал посла Украины из-за смерти венгра, избитого украинскими офицерами на призывном пункте в Закарпатье во время принудительной мобилизации.
По его словам, мужчину избили железным прутом после задержания, затолкали его в фургон и доставили в призывной пункт. Членам его семьи сказали, «что все в порядке, однако задержанный в итоге скончался от полученных травм».
Спикер МИД Украины Георгий Тихий назвал заявление Будапешта о гибели венгра манипулятивным. Он добавил, что если Венгрия действительно обеспокоена судьбой этнических венгров на Украине, то должна сосредоточить усилия на воздействии на Россию.
Отношения Украины и Венгрии в 2025 году обострились, они характеризуются регулярными дипломатическими конфликтами, взаимными обвинениями в шпионаже и сдерживанием евроинтеграционных процессов. Главные причины — неурегулированный вопрос венгерского меньшинства в Закарпатье, противоречия по вопросам энергетики и жесткая позиция Будапешта по участию в поддержке Киева на уровне Евросоюза.
Так, в мае страны обменялись высылками дипломатов. Сийярто заявлял, что Киев «никоим образом не соответствует условиям, необходимым для вступления в ЕС».
Читайте РБК в Telegram.
В Британии подростков заподозрили в сотрудничестве с преступными группами в интересах России и Ирана
В США уволили федерального прокурора по делам Эпштейна и Дидди
Тревога на Аляске из-за приближения цунами после сильного землетрясения. Видео
WSJ узнала о действиях капитана разбившегося в Индии Dreamliner, напугавших второго пилота
Около 50 человек погибли при пожаре в новом ТЦ в Ираке
В Воронеже задержали россиянина, передававшего сведения о ПВО украинской разведке
В Британии родились восемь детей с ДНК трех человек
Трамп договорился об изменении рецептуры Coca-Cola для рынка США
Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов