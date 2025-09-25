Медведев ответил Зеленскому на «бомбоубежища для чиновников Кремля»

Медведев: Россия может применить оружие, от которого бомбоубежище не поможет

Зеленскому и США следует помнить о способности России применить оружие, от которого не спасет бомбоубежище, заявил Медведев. Так он ответил на угрозу президента Украины ударом дальнобойным оружием

Дмитрий Медведев (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Россия может применить оружие, от которого не спасет бомбоубежище, об этом следует помнить украинскому президенту Владимиру Зеленскому и США, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Так он отреагировал на заявление украинского лидера в интервью Axios. Зеленский сказал, что представителям российской власти следует знать, где находятся бомбоубежища, допустив удары новым дальнобойным оружием, которое он рассчитывает получить от США.

«Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить», — написал Медведев в Мах.

The Wall Street Journal накануне сообщила, что президент США Дональд Трамп разрешает продавать американское оружие Киеву, но ограничивает его использование для ударов по территориям внутри России. В прошлом Трамп выступал против применения систем американского производства для украинских дальнобойных атак.

Однако в июле, как писала Financial Times, президент США спросил у Зеленского о возможности Украины ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Тот сказал, что Киев способен на это, если США предоставят оружие. По данным газеты, Трамп поддержал эту идею, чтобы «заставить [россиян] почувствовать боль», а Москву — сесть за стол переговоров.

В интервью Axios Зеленский рассказал, что обратился к Трампу с просьбой предоставить Украине новую систему вооружения, которая, по его словам, «заставит [президента России Владимира] Путина сесть за стол переговоров». Трамп, с его слов, ответил, что США и Украина «будут над этим работать».

Путин год назад говорил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов вглубь России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют». В ноябре он объявил о применении российской новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре.

Путин тогда заявил, что удар «Орешником» был нанесен в ответ на атаки дальнобойными ракетами американского и британского производства — ATACMS и Storm Shadow — по военным объектам в Брянской и Курской областях.