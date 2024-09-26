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Военная операция на Украине ,  
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Суд в Польше вынес приговор украинцу и белорусу по делу о шпионаже

Сюжет
Военная операция на Украине
Суд в Польше огласил приговор гражданам Украины и Белоруссии, которых обвиняют в установке камер на железных дорогах для слежки за поездами с помощью Украине. По версии Варшавы, они входили в группу, шпионившую в пользу России
Фото: Ingram Images / Global Look Press
Фото: Ingram Images / Global Look Press

Люблинский суд в Польше огласил предварительный приговор 23-летнему гражданину Украины Максиму Л. и 30-летнему гражданину Белоруссии Владиславу П., обвиняемым в участии в организованной группе, совершавшей преступления против Польши, а также в шпионаже в пользу России, передает PAP.

Украинцу также вменяют хранение каннабиса. Его приговорили к шести годам лишения свободы и назначили штраф 15 тыс. злотых (около $3923). Он признал свою вину и раскаялся. Белоруса приговорили к двум годам и десяти месяцам лишения свободы, а также назначили штраф в размере 10 тыс. злотых (примерно $2615). Он признал вину частично.

По версии следствия, обвиняемые с января по март 2023 года устанавливали видеорегистраторы вдоль железнодорожных путей, по которым перевозили военную и гуманитарную помощь Украине. Их задержали в период с марта по август прошлого года в разных местах в Польше, с тех пор они находились под арестом.

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В задачи группы, участниками которой были обвиняемые, также входило наблюдение за аэропортами в Ясенце и Гдыне-Косаково, железнодорожным вокзалом в Ряшеве, морскими портами в Гданьске и Гдыне, механическим заводом Bumar-Labędy в Гливице, военной частью в Перемышле и терминалом на польско-украинском пограничном переходе «Мальховице-Нижанковичи», считает сторона обвинения.

В обвинении прокуратура сообщает, что управлял деятельностью группы через Telegram некий Андрей, представлявшийся также Анджеем или Габриэлем К. По данным прокуроров, он планировал «пустить под откос поезд с военным транспортом на территории Польши и Украины» и искал исполнителей этого за $10 тыс. По данным следствия, участникам группы платили от $5 за расклейку «антинатовских» и «антиукраинских» листовок и от $300–400 за установку камер. Расчеты проходили в криптовалюте.

PAP отмечает, что в ноябре 2023 года Люблинский суд приговорил 16 членов группировки к срокам от шести лет до одного года и одного месяца. Дела Максима Л. и Владислава П. в декабре 2023-го было решено выделить в отдельное производство.

В прошлом году в Польше арестовали более десяти членов группировки, которых обвинили в шпионаже в пользу России. Среди задержанных были граждане Белоруссии, России и Украины. Gazeta Polska писала, что они собирались подорвать поезд с оружием и гуманитарной помощью для Украины.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта.

В Кремле сообщения о вербовке граждан НАТО для диверсий на западе называли разжиганием «русофобской истерии». Пресс-секретарь президента, комментируя в июле статью The Washington Post о вербовке, заявил, что «все эти предположения и обвинения ни на чем не основаны».

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Польша шпионаж камеры железные дороги военная помощь гуманитарная помощь
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