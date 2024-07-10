Кремль счел истерией обвинения в вербовке граждан стран НАТО для диверсий

Источники WP ранее обвинили Россию в вербовке граждан стран НАТО и планировании диверсий на их территории. Песков назвал подобные обвинения необоснованными

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Обвинения в вербовке граждан стран НАТО для осуществления диверсий на Западе ничем не обоснованы и являются не более чем разжиганием «русофобской истерии», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков газете The Washington Post (WP).

«Все эти предположения и обвинения ни на чем не основаны», — подчеркнул он, добавив, что подлинность заявлений «более чем сомнительна».

Источники WP ранее обвинили Россию в вербовке иностранцев из числа граждан стран НАТО и планировании диверсий на их территории, в том числе на американских военных объектах в Германии.

В поджогах и попытках диверсий в государствах альянса Россию также обвинял госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, с этим фактором блок столкнулся в последние месяцы. О подготовке повреждений объектов критической инфраструктуры Москвой также заявили в странах ЕС.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в конце мая, что блок находится в состоянии повышенной готовности из-за усиления «российской разведывательной активности» и недавних инцидентов, которые могут быть диверсиями. Отвечая на вопрос о предполагаемых попытках российских диверсий (поджоги складов, торговых центров и домашних хозяйств в странах ЕС и НАТО), он не стал возлагать ответственность на Кремль.

По информации CNN, готовность повысили на американских военных базах в США и Европе, в последнем случае — в связи с данными, что «поддерживаемые Россией субъекты» рассматривают возможность проведения диверсий против военного контингента США.

Москва обвинения о подготовке повреждения инфраструктурных объектов также отвергла.