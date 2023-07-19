Gazeta Polska узнала о плане «шпионов из России» взорвать поезд с оружием

Агентам «российской шпионской сети» давали указания прямо из Москвы, а после выполнения заданий те получали вознаграждение в криптовалюте, большей частью в биткоинах, пишет польская газета. Всего по делу арестованы 15 человек

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Задержанные в Польше по обвинению в работе на российскую разведку члены шпионской сети, которые, по данным Варшавы, собирались подорвать поезд с оружием и гуманитарной помощью для Украины, пишет Gazeta Polska со ссылкой на источники, выдержки из статьи приводит Polskie Radio 24.

Сеть раскрыли сотрудники Агентства внутренней безопасности республики вместе с прокуратурой Люблина, власти называют ее крупнейшей в истории страны. Всего с марта по июль этого года были арестованы 15 человек, им предъявлены обвинения в шпионаже. Обвиняемым грозит до десяти лет тюремного заключения, пишет издание. Среди задержанных граждане Белоруссии, России и Украины.

По данным газеты, агентам давали указания прямо из Москвы, а после выполнения заданий те получали вознаграждение в криптовалюте, большей частью в биткоинах, которые затем обменивали на наличные деньги.

Материалы дела содержат 66 томов. По данным Gazeta Polska, шпионская сеть была создана в начале этого года, менее чем через год после начала военных действий на Украине.

В июле глава МВД и министр, координирующий работу спецслужб Польши, Мариуш Каминский сообщил о задержании 15-го предполагаемого шпиона, который следил за военными объектами и морскими портами за вознаграждение. В польской прокуратуре уточнили, что задержанный оказался гражданином Украины, который приехал в страну в 2019 году. Ему было предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группировке и шпионаже. Суд заключил его под стражу.

В марте в Польше арестовали более десяти граждан Украины и Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России — они следили за перевозками вооружений для Украины, сообщали в Агентстве внутренней безопасности. По данным польского МВД, обвиняемые должны были устраивать диверсии и заниматься пропагандой, их целью была «дестабилизация польско-украинских отношений, разжигание и возбуждение враждебных настроений в Польше по отношению к странам Североатлантического альянса и нападки на политику польского правительства по отношению к Украине».

Генеральный прокурор и министр юстиции Збигнев Зебро в июне заявил об аресте российского хоккеиста из клуба первой лиги по делу о шпионаже, в Польшу он прибыл в октябре 2021 года. Газета Rzeczpospolita писала, что имя арестованного — Максим С., позднее «Матч ТВ» сообщил, что речь идет о 20-летнем российском хоккеисте Максиме Сергееве из польского клуба «Заглембе Сосновец». По словам тренера Гжегожа Клиха, Сергеев приехал в Польшу еще до начала военных действий на Украине и подписывал декларацию о нейтралитете.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Москва будет стараться прояснить ситуацию с арестом хоккеиста. «Я уверен, что посольство это все будет сейчас выяснять, какие-то подробности мы получим, хотя, конечно, посольству сейчас работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей», — сказал он.