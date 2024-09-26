Володин предложил увеличить срок проживания в браке для получения ВНЖ
Срок проживания в браке с гражданином России для получения вида на жительство в стране предлагается увеличить до трех лет, соответствующую поправку внес в Госдуму спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Поправки внесли к законопроекту, который был принят в первом чтении. Изначально планировалось, что иностранец сможет в упрощенном порядке получить разрешение на временное проживание в стране спустя два года в браке.
«Правильно минимальный срок нахождения в браке сделать не менее трех лет», — заявил Володин.
Законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками, Госдума приняла в первом чтении 10 апреля.
С начала года, по данным МВД, в России на основании признания судом брака недействительным было принято 107 решений об аннулировании разрешений на временное проживание и 75 — об аннулировании видов на жительство.
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