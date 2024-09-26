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Общество ,  
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МВД раскрыло число отказов мигрантам с документами о знании русского

МВД отказало 14 тыс. мигрантов с поддельными документами о знании русского языка
Некоторые иностранцы предоставляют сертификаты о знании русского, но на самом деле не владеют им даже «на минимальном уровне», сообщили в МВД. С 2022 года примерно 14 тыс. человек отказали в миграционном статусе на этом основании
Тестирование мигрантов&nbsp;в Московском центре качества образования
Тестирование мигрантов в Московском центре качества образования (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

МВД за последние три года отказало в предоставлении миграционных статусов примерно 14 тыс. иностранцев с поддельными сертификатами о знании русского языка, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

Иностранные граждане должны подтвердить знание языка для получения этого статуса или приема в гражданство России, напомнила Волк. Ведомство при рассмотрении обращений иногда выявляет людей, «которые не владеют русским языком на минимальном уровне, но при этом имеют соответствующие сертификаты». Данные об этом передают в Рособрнадзор.

Статус присваивается мигранту по иммиграционному законодательству принимающей страны. В законе «О правовом положении иностранных граждан» прописаны несколько правовых статусов иностранцев — постоянно проживающие, временно проживающие, временно пребывающие.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

По состоянию на 1 сентября, по данным МВД, на миграционном учете в России состояли почти 6,2 млн иностранных граждан. Это примерно 4,2% от населения России (146,2 млн человек, по данным Росстата на 2023 год). На миграционный учет в 2023 году встали более 8,5 млн человек.

В 2023 году в России отменили процедуру признания иностранцев носителями русского языка, а весной этого года в Госдуму внесли законопроект, отменяющий преференции, которые были положены обладателям этого статуса, например, получение в упрощенном порядке вида на жительство. Российские власти обсуждают ужесточение миграционной политики после теракта в «Крокус Сити Холле», в котором погибли более 140 человек.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
МВД мигранты иностранцы русский язык
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