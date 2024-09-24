МВД назвало число аннулированных ВНЖ мигрантов из-за фиктивных браков

Фото: Чингаев Ярослав / Агентство «Москва»

В России с начала 2024 года на основании признания судом брака недействительным было принято 107 решений об аннулировании разрешений на временное проживание и 75 — об аннулировании видов на жительство, сообщила представитель министерства Ирина Волк в телеграм-канале.

По ее словам, c начала года прокурорам было направлено более 300 материалов о фиктивных браках, заключенных иностранцами для легализации на территории России.

Она отметила, что фиктивные браки с россиянами нужны мигрантам, чтобы получить миграционный статус и в дальнейшем российское гражданство. Полиция ведет работу по выявлению таких браков и передает материалы в органы прокуратуры для инициирования перед судом вопроса о признании брака недействительным.

«Такие решения судов служат основанием для отказа в выдаче иностранцам разрешительных документов для проживания в Российской Федерации и аннулирования этих документов», — сказала Волк.

Согласно закону «О гражданстве», жители других стран и люди без гражданства могут претендовать на упрощенный прием в гражданство России, если состоят в браке с россиянином или россиянкой не менее трех лет.

В марте 2022 года в МВД сообщили, что прорабатывают введение уголовной ответственности за оформление иностранцами фиктивных браков для легализации в России. Министерство считает такие действия одним из угрозообразующих факторов в миграционной сфере.

С весны 2024 года в России возобновились дискуссии, связанные с положением мигрантов в стране. В частности, ужесточилась процедура тестирования приезжих на знание русского языка. В конце августа партия ЛДПР предложила запретить семьям трудовых мигрантов переезжать за ними.

По информации МВД, к 1 сентября на миграционном учете в стране состояли 6,2 млн иностранцев. Это примерно 4,2% от населения России (146,2 млн человек, по данным Росстата на 2023 год). Нелегалов, по оценке МВД, в России 630 тыс.