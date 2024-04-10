Госдума одобрила проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Документ предлагает выдавать иностранцам временное разрешение на проживание в упрощенном порядке после двух лет брака с гражданином России. Володин назвал фиктивные браки лазейкой для нелегальной миграции

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Госдума на заседании 10 апреля приняла в первом чтении законопроект, который призван лишить иностранцев возможности получать миграционный статус и легализоваться в России через фиктивные браки.

Проект вносит поправки в законы о порядке въезда и выезда из России и о правовом положении иностранцев в стране. Его авторами стали сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Документ предлагает установить минимальный срок в два года состояния в браке с гражданином России, чтобы получить право на оформление разрешения на временное проживание в упрощенном порядке. Чтобы получить вид на жительство, нужно будет в судебном порядке подтверждать факт совместного проживания с матерью и ребенком — гражданами России на протяжении двух лет.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, фиктивные браки или фиктивные усыновления стали одной их лазеек для нелегальной миграции; есть организации, которые оказывают такие услуги за деньги. «Если иностранцы хотят жить в нашей стране, то они должны знать русский язык, законы, уважать культуру и традиции, а заключать брак — исключительно ради создания семьи», — сказал Володин.

В январе 2023 года аналогичный проект подготовило МВД. Как сообщали в министерстве, за 11 месяцев 2022 года органы полиции аннулировали около 400 выданных иностранцам документов для проживания в России.