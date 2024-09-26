Как могут быть реформированы ООН, ВТО и МВФ и их структуры Главная проблема — недопредставленность в них развивающихся стран

Генассамблея ООН приняла Пакт во имя будущего, который предполагает реформу глобальных институтов — кроме ООН это ВТО и МВФ. Соответствующие предложения сформировала и группа G20. Подробнее — в материале РБК

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк, США (Фото: Chris Hondros / Getty Images)

22 сентября Генеральная Ассамблея ООН приняла Пакт во имя будущего, который предполагает серьезную реформу институтов глобального управления. Этой теме посвящен самый масштабный раздел пакта из 19 пунктов. В нем сказано, что, хотя за 80 лет своей работы глобальная многосторонняя система «показала выдающиеся результаты», сегодня она «испытывает беспрецедентную нагрузку». «Мы должны возродить доверие к глобальным институтам, сделав их более представительными и отвечающими требованиям современного мира и более эффективными в выполнении обязательств, которые мы взяли друг перед другом и нашими народами», — поясняется в документе цель предлагаемых изменений. Страны G20, как сообщило агентство Bloomberg, в преддверии Недели высокого уровня подготовили свое предложения, как изменить работу ООН и ВТО. Какими они могут быть — разбирался РБК.

Как может выглядеть реформа ООН

Прежде всего в G20 считают необходимым расширить Совет Безопасности ООН — единственного органа этой международной организации, чьи резолюции обязательны к исполнению для стран-участниц. Состав СБ ООН был определен в 1945 году, после Второй мировой войны: постоянное членство получили пять государств, и сейчас эта группа выглядит так: Китай, Франция, Великобритания, США и Российская Федерация. Десять непостоянных членов СБ ООН избирают на двухлетний срок по географическому принципу: африканская группа — три места (происходит внутренняя ротация между разными частями континента); азиатская группа — два; группа стран Латинской Америки и Карибского бассейна — два; группа Западной Европы и прочих государств — два места; группа Восточной Европы — одно место. В каждом составе Совета Безопасности ООН одно из десяти мест непостоянных членов должно отходить арабскому государству либо из африканской, либо из азиатской группы.

Хотя подобный принцип предусматривает участие в работе органа всех регионов мира, уже около 30 лет ведутся дискуссии о необходимости расширить число постоянных членов СБ ООН, чтобы он лучше отражал современные реалии. Среди аргументов — экономические и демографические показатели. В частности, Индия, не имеющая постоянного места в совбезе, в апреле 2023 года обошла по численности населения Китай; проблема и с представленностью Африки, при том что, согласно некоторым прогнозам, к 2050 году каждый четвертый житель Земли будет африканцем. В 2005 году Бразилия, Германия, Индия и Япония сформировали «Группу четырех» для взаимного продвижения заявок на постоянное членство в СБ ООН. Африканский союз также настаивает на выделении странам континента двух постоянных мест (правда, кому именно они должны отойти — предмет споров). Свое постоянное место хотят получить арабские государства, а также страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

Для проведения такой реформы необходимо согласие двух третей членов Генассамблеи ООН, а также всей пятерки постоянных членов СБ. Они к согласию на этот счет не пришли. Единственная точка соприкосновения — необходимость предоставить постоянное членство африканским государствам. Россия неоднократно выступала против включения в число постоянных членов СБ ООН Германии и Японии, поскольку они представляют «лагерь США». Куда большую ценность, с точки зрения Москвы, будет иметь расширение за счет Бразилии и Индии, однако во вступлении последней, по мнению многих экспертов, не заинтересован Китай. Дискуссии продолжаются и о формате постоянного членства для новых стран, в частности получат ли они право вето, подобно нынешней пятерке.

Согласно Пакту во имя будущего, СБ ООН предлагается сделать «более представительным, инклюзивным, транспарентным, продуктивным, эффективным, демократичным и подотчетным органом». Здесь приоритет — «исправить историческую несправедливость в отношении Африки» и «расширить представительства недопредставленных и непредставленных регионов и групп», в числе которых Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и Карибский бассейн. Также необходимо решить, что будет с правом вето, в частности обсудить «ограничение сферы его применения и использования».

G20 предлагает реформировать и Секретариат ООН, чтобы повысить прозрачность, обеспечить гендерный паритет и более справедливую географическую представленность, а также назначение на те или иные должности исходя из личных заслуг претендентов. Согласно официальным данным секретариата, сейчас 54% его сотрудников — мужчины, женщин 46%. На «полевых» должностях их доля еще ниже — 35%. В докладе генерального секретаря ООН за ноябрь 2023 года говорится, что в секретариате работают представители 105 стран, а число непредставленных или недопредставленных государств с 2018 года снизилось с 61 до 57. Около 35,9% сотрудников секретариата — выходцы из Африки, 24% — из Европы, 22,9% — из Азии, 15,9% — из Северной и Южной Америки. Оставшиеся 0,5% приходятся на прочие регионы, а также на лиц без гражданства.

Почему назрела реформа ВТО и МВФ

К реформе Всемирной торговой организации (ВТО) страны G20 призывали еще в прошлом году. В итоговой декларации саммита, который проходил в сентябре в Нью-Дели, лидеры «Большой двадцатки» отметили необходимость изменений в организации «с целью совершенствования всех ее функций» и создания к 2024 году «хорошо функционирующей системы разрешения споров, доступной для всех членов» (апелляционный орган ВТО не работает с декабря 2019 года из-за истечения срока полномочий арбитров — их назначение блокируют США). Страны G20 в том числе отметили необходимость обеспечить «равные условия и честную конкуренцию путем противодействия протекционизму и антирыночным практикам для создания благоприятного торгового и инвестиционного климата для всех участников рынка».

ВТО была создана, чтобы сделать торговлю между странами более простой и справедливой. Организация не является частью ООН, но тесно с ней сотрудничает. В функции ВТО в том числе входят организация многосторонних торговых переговоров; предоставление площадки для разрешения торговых споров; мониторинг национальной торговой политики; техническая помощь развивающимся странам (в основном в подготовке специалистов по торговле). Сегодня в организации состоят 162 суверенных государства (Россия с 2012 года), а также ЕС, два специальных автономных района КНР (Гонконг и Макао) и частично признанный Тайвань. 23 страны имеют статус наблюдателей. В преддверии нынешнего заседания Генассамблеи ООН государства G20 решили предложить расширить финансирование развивающихся стран.

В марте 2022 года организация получила от 14 участников заявление о намерении лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле. В марте прошлого года директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский исключил выход России из ВТО, отметив, что страна намерена оставаться в организации ради сохранения устойчивых связей с развивающимися государствами. В феврале нынешнего года министр экономического развития России Максим Решетников заявил на 13-й министерской конференции ВТО в Абу-Даби, что протекционистские меры ряда государств подрывают многостороннюю торговлю и ограничивают экономические перспективы развивающихся стран. «Мы должны сфокусировать все наши усилия на апелляционном механизме. Без решения этого вопроса все остальные надстройки и уточнения (для упрощения процедур третейского разбирательства или исполнения решений) имеют небольшую ценность», — отметил также он.

В июле Минэкономразвития России подготовило обновленную стратегию участия страны в ВТО. Она предполагает использование всего набора инструментов организации, включая разрешение споров, мониторинг торговых режимов и устранение барьеров на площадке ВТО. РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Необходимость реформы глобальных экономических институтов, в частности ВТО, назрела уже минимум 20 лет назад, считает директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО Екатерина Арапова. «Последние лет восемь это стало особенно актуально, потому что ряд государств не выполняют базовые, заложенные в основе ВТО принципы недискриминации, справедливости, равного доступа на рынки», — отмечает она. Также большой проблемой по-прежнему является механизм разрешения споров, работа которого фактически заблокирована Соединенными Штатами, указывает эксперт.

В июле министры экономики и торговли стран БРИКС на переговорах в Москве согласовали единый подход к участию в ВТО. Согласно итоговому коммюнике, объединение беспокоит влияние на мировую экономику односторонних торговых мер, протекционистской экологической политики и глобальной гонки субсидий. В БРИКС считают, что ни одна страна — участница ВТО не должна быть лишена возможности участвовать в дискуссиях в организации «в целях совершенствования системы многосторонней торговли».

В Пакте во имя будущего также идет речь о реформировании международной финансовой архитектуры. Главная задача — усилить влияние и расширить представленность развивающихся стран в Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке (ВБ), которые должны стать «более эффективными, авторитетными, подотчетными и легитимными». «Мы приветствуем меры по усилению влияния и расширению представленности развивающихся стран, включение 25-го члена в состав Исполнительного совета Международного валютного фонда для стран Африки к югу от Сахары и недавние изменения, касающиеся квот и права голоса», — сказано в документе. Пакт рекомендует Совету МВФ расширять представленность развивающихся стран и к июню 2025 года разработать новые подходы для перераспределения квот. Он также призывает ВБ и другие многосторонние банки развития расширить участие развивающихся государств. А поскольку «приток капитала во многие развивающиеся страны идет на убыль», финансовые институты должны предоставлять таким странам больше ресурсов.

Арапова среди острых проблем МВФ назвала «неравномерное распределение квот, которое не отражает действующее положение развитых и развивающихся экономик». «Сохраняется прежняя инерция доминирования развитых стран, несмотря на то что их вес в глобальной экономике меняется. В МВФ «Большая семерка» может консолидированно провести любую инициативу», — указывает она.

В декабре 2023 года МВФ одобрил увеличение квот стран-участниц на 50%, но вновь не предпринял никаких значимых реформ в этом направлении. Например, Китай занимает около 19% глобальной экономики (по ВВП по паритету покупательной способности), но в МВФ располагает только 6% голосующих долей. Крупнейшим пайщиком МВФ являются США с 16,5% голосов, а их доля в мировом ВВП меньше, чем у Китая, — 15,5%. Согласно плану МВФ, к середине 2025 года должны быть подготовлены предложения о новой формуле квот и голосов в фонде.

По мнению Араповой, до справедливого учета позиций развивающихся государств в МВФ еще далеко, хотя какие-то шаги в этом направлении делаются, правда, «тяжело и неравномерно». В частности, в 2022 году была скорректирована доля юаня в корзине специальных прав заимствования (SDR) МВФ, теперь она составляет 12,28% вместо 10,92%. Учитывая послужной список Ксении Юдаевой, которая выдвинута на пост исполнительного директора МВФ от России, можно ожидать, что преемственность российского курса в этой структуре сохранится, считаетт Арапова. «Россия будет продолжать отстаивать свои позиции, как в прошлые периоды. Ключевое — это более активная реформа системы принятия решений и соотношение квот. Наверное, будем продолжать продвигать инициативы, связанные с расширением программ официальной помощи развитию. Не вижу никаких оснований, что будет кардинальное изменение нашего курса в рамках МВФ», — сказала она.