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Политика ,  
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Глава МИД Польши усомнился в праве России на членство в Совбезе ООН

Можно дискутировать, должна ли была Россия получить место СССР в Совете Безопасности, однако она признается постоянным членом, сказал Сикорский. Путин подчеркивал, что страна погасила долги республик СССР, чему «мир был счастлив»
Радослав Сикорский
Радослав Сикорский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Можно вести дискуссии о том, должна ли была Россия занять место Советского Союза в Совете Безопасности ООН, заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский после заседания Совбеза по Украине.

«Россия — можно дискутировать, должна ли была получить постоянное место Советского Союза, но признается постоянным членом Совета Безопасности. И в связи с этим говорит перед непостоянными членами, перед остальными государствами. Это не совпадение», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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На Совет Безопасности ООН возложена функция поддержания международного мира и безопасности. Постоянными членами СБ являются Китай, США, Франция, Великобритания и Россия, последняя получила место в нем как правопреемница СССР в 1991 году.

В 2022 году, после начала военной операции на Украине, глава Евросовета Шарль Мишель обвинил Россию в нарушении международного права и призвал временно приостановить ее участие в работе Совбеза. МИД Украины заявлял, что Россия неправомерно заняла место СССР в Совбезе и ООН в целом, поскольку в Уставе организации «слова «Российская Федерация» отсутствуют» и страна не проходила обычную процедуру приема.

В 2020 году в ст. 67.1 российской Конституции была внесена поправка, гласящая, что страна является правопреемницей СССР, в том числе в отношении членства в международных организациях. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва приняла на себя обязательства выплатить все долги бывших советских республик. «Все согласились, что мы правопреемники, когда нужно было платить и возвращать кредиты за все республики бывшего Советского Союза. <...> Мир был очень счастлив, когда мы сказали: да, мы правопреемники, и поэтому берем на себя обязательства», — говорил он.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Польша ООН Совет безопасности ООН постоянный представитель Радослав Сикорский
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