МВФ отложил консультации с Москвой по обзорам экономики России

После критики со стороны ЕС Международный валютный фонд отложил консультации с российскими властями

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Международный валютный фонд (МВФ) отложил начало консультаций с российскими властями в рамках ежегодного обзора экономики для сбора необходимых данных, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

«Консультации по IV статье с Россией отложены, пока мы собираем все необходимые данные и проводим анализ для тщательных консультаций», — сообщили в МВФ. Ранее в фонде сообщили, что работу миссии отложили из-за «технической неготовности».

Ежегодные экономические обзоры, известные как консультации по ст. IV соглашения МВФ, — одна из важнейших обязанностей фонда. Она заключается в мониторинге экономической и финансовой политики государств-членов и предоставлении им рекомендаций. МВФ определяет потенциальные риски и выносит рекомендации о соответствующих корректировках политики для поддержания экономического роста и содействия финансовой стабильности.

В начале сентября постоянный представитель МВФ в России Аннет Киобе анонсировала начало консультаций с Россией. По ее словам, группа должна была начать обсуждения в удаленном режиме с 16 сентября, а после отправиться в Россию для личных встреч.

Bloomberg отмечает, что это произошло после выдвижения кандидатуры бывшего первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России, она сменит Алексея Можина.

В предыдущий раз фонд публиковал обзор российской экономики в 2021 году. Возобновить подготовку докладов решили из-за того, что экономическая ситуация в России стала «более стабильной», пояснили собеседники Bloomberg. Франция, Бельгия, Польша, некоторые страны Балтии и Северной Европы назвали удивительным решение МВФ, сообщило агентство. Так, литовский дипломат пообещал, что вопрос будет поднят на личной встрече главы МВФ Кристалины Георгиевой с министрами финансов ЕС. По его мнению, намерения фонда предполагают оказание России экономического содействия и создают видимость легитимности на фоне усилий Европы и США изолировать Россию (российские власти исключают возможность изолировать страну).